Sony dévoilera toutes les clés de la PS5 demain: qu’attendons-nous

L’introduction de la Xbox Series X a obligé Sony à déplacer l’onglet avec la PS5, et de quelle manière. Par le biais de Twitter, la société japonaise a confirmé son intention d’organiser un événement de présentation axé sur la PS5 qui aura lieu à 9 heures, heure du Pacifique, ce qui signifie que nous pouvons le suivre à partir de 17h00 en Espagne.

Sony n’a donné aucune sorte d’avance, il s’est simplement limité à commenter que l’événement sera dirigé par Mark Cerny, responsable du système et du matériel et de l’architecture qui monteront la PS5, bien que grâce à toutes les fuites qui se sont produites ces dernières semaines, nous ayons une idée assez claire de ce à quoi s’attendre.

La PS5 sera un peu plus puissante que la Xbox Series X

Du moins en théorie. Je tiens à préciser, tout d’abord, que cette génération de consoles ce sera très uniforme. C’est un fait qu’en raison de la consécration des conceptions de type «PC consolidé» et de l’expérience de Sony et Microsoft avec la génération actuelle, les deux sociétés parieront sur une certaine parité au niveau matériel.

Ce n’est pas une coïncidence et ce n’est pas quelque chose que nous avons pris du chapeau haut de forme, cela a une raison et c’est assez facile à expliquer. En premier lieu aucune entreprise ne veut prendre de risques en pariant sur un matériel plus puissant mais plus cher, et en même temps ils sont conscients qu’ils ne peuvent pas lancer un système avec des performances nettement inférieures à celles du rival.

Si nous réunissons les deux clés, la conclusion est claire et nous amène à cette idée de parité à laquelle nous nous sommes référés. En ce sens, nous devons également évoquer le fait que PS5 et Xbox Series X utiliser un APU haute performance avec un processeur Zen 2 et un GPU Radeon RDNA 2, ce qui contribue à renforcer cette idée de parité.

Les premières fuites suggéraient que les deux consoles allaient avoir un CPU identique basé sur l’architecture Zen 2 avec 8 cœurs et 16 threads, mais un GPU très différent, en fait on parlait d’architectures et de configurations de shader très différentes. Je pense qu’une partie de ces fuites pourrait avoir son origine dans les projets de spécifications précédentesAutrement dit, dans les plans que Sony a mélangés mais a fini par rejeter.

Il y a peu de temps, nous avons publié un article dans lequel nous avons essayé de dissiper toute la confusion générée autour de la PS5, et aujourd’hui, après avoir analysé en détail les spécifications de la Xbox Series X, Je suis assez clair sur le chemin que la société japonaise va suivre avec ladite console. Mettre un peu d’ordre dans toutes les informations fiables je pense que ce seront les spécifications finales de ladite console:

Processeur semi-personnalisé Zen 2 avec 8 cœurs et 16 threads à 3,5 GHz-3,8 GHz.

GPU Radeon RDNA 2 avec 3 352 shaders à 2 GHz (13,3 TFLOP).

16 Go de mémoire GDDR6 unifiés en RAM et système.

SSD 1 To de type NVME avec une bande passante comprise entre 2 et 2,5 Go / s.

Prise en charge matérielle du lancer de rayons.

Son positionnel accéléré par matériel 3D de haute qualité.

Il sera intéressant de voir quelle portion Sony réserve au système. Microsoft a confirmé qu’un cœur et 2,5 Go de mémoire seront limités pour une utilisation exclusive du système, ce qui signifie que la Xbox Series X possède en fait 7 cœurs et 14 threads à 3,6 GHz et 13,5 Go de mémoire unifiée pour les jeux, ce qui nous laisserait 8 Go de RAM et 5,5 Go de mémoire graphique.

La PS5 devrait être à ce niveau, bien que nous ayons vu dans de nombreuses fuites des références à la présence de 4 Go de DDR4 comme mémoire exclusive pour le système, nous ne pouvons donc pas l’exclure. Si la console Sony est confirmée, elle pourrait avoir plus de mémoire libre, ce qui serait bénéfique lorsque vous travaillez avec des textures de meilleure qualité et pourrait lui donner une durée de vie plus longue.

Demain à 9 h, heure du Pacifique, l’architecte système en chef de la PS5, Mark Cerny, expliquera en profondeur l’architecture système de la PS5 et comment elle façonnera l’avenir des jeux.

Regardez demain sur le blog PlayStation: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE

– PlayStation (@PlayStation) 17 mars 2020