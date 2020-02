Sony dit qu’il n’a pas décidé du prix à payer pour la PS5 – voici pourquoi c’est une bonne nouvelle – .

La prochaine PlayStation est facilement l’un des nouveaux produits les plus attendus de 2020, compte tenu du succès massif de son prédécesseur. Sony a commencé à révéler les fonctionnalités de la PS5 l’année dernière, sans vraiment fournir de détails. Nous savons que la console comportera un puissant combo CPU / GPU, ainsi qu’un stockage beaucoup plus rapide qu’auparavant. En plus de cela, certaines des nouvelles fonctionnalités de DualShock 5 ont également été révélées. Mais Sony est resté loin d’offrir des détails réels sur la PS5. La conception de la console et l’ensemble complet des spécifications restent un mystère, et nous n’avons aucune idée du moment où la console sera lancée ou combien cela coûtera. Cela dit, Sony vient de déclarer officiellement qu’il n’a pas encore décidé du prix de la PlayStation 5. Et bien que nous ne sachions pas combien cela coûtera, il y a de bonnes raisons de croire que l’indécision de Sony est en fait une bonne nouvelle.

Plusieurs rumeurs ont déclaré au cours des dernières semaines que la PS5 coûterait 499 $, ce qui semble être un prix raisonnable pour une plate-forme de jeu de prochaine génération au lancement. Sony pourrait subir une perte au début, tout comme il l’a fait lorsque la PS4 a commencé à vendre fin 2013, mais cela transformerait la console en un appareil rentable dans les années qui suivront.

Après avoir déclaré il y a quelques mois que l’abordabilité est l’un des facteurs pris en compte par Sony lorsqu’il s’agit de fixer le prix de la nouvelle console, Sony a de nouveau abordé le prix de la PS5 lors d’un appel aux résultats avec les analystes. Voici ce que le directeur financier de Sony, Hiroki Totoki, avait à dire sur le prix de la PS5 lors de l’appel mardi, via SpielTimes:

Ce qui n’est pas très clair ou visible, c’est parce que nous sommes en concurrence dans l’espace, il est donc très difficile de discuter de quoi que ce soit sur le prix à ce moment et selon le niveau de prix, nous devrons peut-être déterminer la promotion que nous allons déployer et combien de coûts nous sommes prêts à payer.

Il a ensuite précisé les coûts de fabrication de la console:

Premièrement, nous devons absolument contrôler le coût de la main-d’œuvre, le coût du personnel, il doit être contrôlé, et la montée en puissance initiale, combien pouvons-nous préparer initialement, nous travaillerons sur la production et les ventes et nous devrons préparer le bon volume que nous lançons cela.

L’exécutif a ajouté que tout était une question d’équilibre. “C’est un jeu d’équilibre, il est très difficile de dire quoi que ce soit de concret à ce moment-ci”, a déclaré Totoki. Il a ajouté que Sony est à la recherche du «meilleur équilibre afin que nous soyons rentables dans la vie, pendant la durée de vie de ce produit».

Sony n’est peut-être pas prêt à révéler le prix, mais il semble que la société envoie un message clair que la PS5 ne sera pas trop chère. Totoki nous a pratiquement dit que Sony était prêt à prendre un coup financier sur la PS5 dans un premier temps, puis à travailler pour la transformer en un appareil rentable. Si la PS5 se vend aussi bien que la PS4, alors Sony ne devrait pas avoir de problème – les ventes de PlayStation 4 approchent de la barre des 110 millions.

Il convient également de noter que la reconnaissance du prix d’un produit non publié lors d’un appel de résultats est quelque chose qu’aucune entreprise ne ferait. Sony dévoilera certainement toutes les nouvelles fonctionnalités de la PS5 avant de couvrir les prix.

