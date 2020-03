Sony Electronics, une nouvelle entreprise à la pointe des téléphones mobiles, des appareils photo et plus encore

C’était déjà un mouvement à l’ombre, qui s’est cristallisé cette semaine sous la forme d’une annonce avec effet quasi immédiat: Électronique Sony Ce sera bientôt une nouvelle entreprise aux commandes de la technologie grand public qui englobe à la fois son Appareils mobiles Xperia comme leur caméras Alpha, compact et vidéo; leurs systèmes audio et leurs écouteurs et leurs téléviseurs, entre autres catégories mineures.

La restructuration, annoncée par le géant japonais, prendra effet presque immédiatement. À partir du mercredi 1 avril prochainSony Electronics Corporation sera une société constituée indépendamment, bien que liée à et sous l’égide de Sony Corporation.

Sony Electronics, plus d’indépendance pour l’électronique grand public

Depuis plusieurs années, Sony fait face à une demande moindre pour ses appareils mobiles, auxquels ils font face avec une stratégie axée sur un catalogue moins étendu mais plus rentable. Après une indentation dans les comptes qui ont duré des années, Sony Mobile a orienté sa fabrication vers des pays moins chers que la Chine, licencié la moitié de ses effectifs et abandonné certains de ses marchés secondaires, comme le Mexique.

Après ce mouvement, elle a intégré les divisions jusqu’ici Mobile, Produits et Solutions pour l’imagerie, le divertissement et le son à domicile en une seule, Produits et solutions électroniques. Cette restructuration prendra fin en 2020, avec l’incorporation de Sony Electronics Corporation.

Electronic Products and Solutions –EP & S– est, selon les derniers résultats financiers disponibles, l’une des plus grandes divisions de l’entreprise Japonais, similaire en volume d’affaires à la PlayStation. Au dernier trimestre, cela représentait 26,5% des revenus et des bénéfices de l’ensemble de Sony.

Dans sa déclaration, Sony déclare que EP&S sera formé aux côtés des équipes marketing, fabrication, logistique, contrats et ingénierie associées. Il s’agit, selon le cabinet Shigeki Ishizuka, le PDG de Sony, “non seulement d’accélérer le fonctionnement intégré des activités EP&S”, mais aussi “d’optimiser sa structure organisationnelle, son talent et son portefeuille d’activités, tout en améliorant sa compétitivité” .

Le redéploiement qui place Sony Electronics à la pointe des produits électroniques dure depuis des mois. Avec la réorganisation de vos pages web et leurs réseaux sociaux autour de cette marque, c’est un mouvement qui n’était qu’une question de temps.

Les effets de COVID-19

Sony au MWC 2019. Photo: David Ortiz | Hypertextuel

Parallèlement et dans une publication indépendante adressée à ses investisseurs, Sony anticipe certains des Effets que la pandémie COVID-19 peut avoir sur ses comptes et ses différents segments des affaires. Celui qui a été l’un des principaux constructeurs à renoncer à sa participation au MWC 2020 envisage désormais les risques et les impacts sur sa structure commerciale.

La fermeture des usines de production en Malaisie, des fournisseurs instables et la fermeture des magasins physiques dans le monde affecteront différentes étapes de la fabrication et de la distribution des produits électroniques. Pour cela, son prévisions pour la fin de l’exercice en cours ne sont plus réalistes.

Ils préviennent également d’une éventuelle baisse du segment des solutions d’image, où sont intégrés ses capteurs CMOS mobiles. Alors que la production est toujours sous contrôle et sans autre incident, ils s’attendent à ce qu’il y ait un impact sur la demande et la fabrication d’appareils mobiles dans le monde qui peuvent les affecter à moyen et long terme. À titre de référence, en février dernier, jusqu’à 38% des ventes du secteur ont disparu.

Les secteurs de la musique et du cinéma seront touchés, prévoient-ils, par la cessation respective des concerts ou des enregistrements dans lesquels l’industrie audiovisuelle est enlisée dans le monde entier. Surtout en dehors du Japon.

