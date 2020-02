Sony évitera également le MWC 2020 par le coronavirus

Le groupe de fabricants qui évitera le congrès de classe mondiale sur les technologies mobiles continue de croître. Sony rejoint désormais ceux qui ont quitté ce congrès, ce qui est à chaque fois négatif avec plus de poids et source de préoccupation pour la GSMA, organisateur d’événements.

Le constructeur japonais emblématique annule désormais sa présence à Barcelone plus tard ce mois-ci, entre l’avancée du coronavirus chinois originaire de la ville de Wuhan. Le motif officiel est identique à celui accordé par le reste des constructeurs qui laisseront le rendez-vous courir en 2020, la sécurité:

“Nous accordons la plus haute importance à la sécurité et au bien-être de nos clients, partenaires, médias et employés, nous avons pris la décision difficile de nous retirer de l’exposition et de participer au MWC 2020 à Barcelone, en Espagne.”

Sony, le dernier à quitter le MWC 2020

Au lieu de cela, Sony tiendra la conférence habituelle du matin, mais cette fois-ci, elle se tiendra dans un lieu non encore spécifié, et diffusée sur la chaîne YouTube Xperia, le lundi 24 février à 8h30. Espagne péninsulaire.

Sony, qui qualifie la situation de «temps difficiles», rejoint LG, qui a ouvert cette possibilité la semaine dernière; Ericsson, Nvidia et Amazon. ZTE, pour sa part, a réduit sa présence en supprimant sa présentation lors de l’événement.

Pendant ce temps, la GSMA promeut rapidement des mesures de sécurité de plus en plus restrictives pour un rendez-vous prévu. La mesure de la température corporelle à l’entrée ou le refus d’accès à ceux originaires de la province du Hubei sont parmi les plus récents.

Après une année 2019 désastreuse pour sa division mobile, Sony réduit sa présence dans un salon technologique de moins en moins central dans son activité principale. Cependant, le fabricant est toujours déterminé à rechercher la rentabilité en vendant des appareils mobiles, et pas seulement des capteurs photographiques pour eux. Le candidat à la présentation lors du salon, le Xperia 5 Plus, devra faire une apparition via le streaming.

