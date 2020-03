Sony FDR-AX43 4K Handycam lancée en Inde

Sony a lancé un nouvel appareil photo, le FDR-AX43, en Inde, avec des fonctionnalités et des capacités adaptées aux vloggers et aux équipes de production.

Le marché des caméras vidéo compactes a connu une croissance rapide au cours des dernières années, car de plus en plus de personnes souhaitent continuer à capturer sans être embourbées par leur équipement. Sony est un nom connu dans ce segment avec sa série Alpha. Avec le FDR-AX43, il revient au facteur de forme Handycam qui offre beaucoup de place pour l’expansion et la personnalisation.

L’une des caractéristiques majeures de cet appareil photo est le mécanisme de type cardan à l’intérieur de l’appareil photo, qui est censé être assez bon pour ne pas avoir besoin d’un stabilisateur. Sony dit qu’il est assez bon pour compenser le tremblement habituel qui survient en marchant ou même en zoomant.

Caractéristiques

Le Sony FDR-AX43 est également capable de filmer des vidéos en 4K UHD jusqu’à 25 ips et en 1080p jusqu’à 50 ips, au format XAVC à haut débit de Sony. L’enregistrement au ralenti peut aller jusqu’à 120 images par seconde. Il utilise un capteur CMOS Exmor R 1 / 2,5 pouces avec le processeur d’image BIONZ X. L’objectif est un Zeiss Vario Sonnar-T non modifiable avec une focale effective de 26,8 mm à 536 mm et une ouverture maximale de f / 2,0. Le 20x initial est un zoom optique pur, le reste étant hybride. La mise au point automatique emblématique basée sur le contraste de Sony est également disponible avec un pic de mise au point en mode manuel.

Les vloggers apprécieront l’écran tactile LCD articulé de 3 pouces pour des commandes faciles. Il y a trois micros dédiés à bord pour le son scratch, mais un micro dédié et des prises casque sont également présents pour un son de qualité plus professionnelle. La batterie fournie fonctionnerait avec le FDR-AX43 pendant 235 minutes d’enregistrement continu. Il peut également être utilisé lors de la charge directe.

Le Sony FDR-AX43 est au prix de Rs 83 490 en Inde et est disponible à partir d’aujourd’hui (6 mars).