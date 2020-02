Sony fermera les forums PlayStation le 27 février

C’est officiel, Sony prévoit de fermer les forums officiels PlayStation. La société japonaise est si claire sur ce mouvement et l’a rendu public avec une si petite marge qu’il est clair Ce n’est pas quelque chose qui m’est venu à l’esprit du jour au lendemain. Ils l’ont fait méditer, et bien plus.

Depuis le 27 février, les forums PlayStation officiels ils iront vers une vie meilleure, ce qui signifie que tous les utilisateurs qui y ont activement participé devraient trouver un autre endroit pour partager leurs préoccupations et apporter un soutien technique. C’est vraiment dommage, mais pourquoi Sony a-t-il décidé de faire ce pas?

C’est la question que beaucoup d’entre nous se sont posée, et la vérité est que l’explication donnée par Sony ne satisfait personne, et c’est normal. Apparemment, la société japonaise veut accroître la participation de ses utilisateurs aux réseaux sociaux et se référer à ces nombreuses conversations qui ont eu lieu dans les forums.

Quelles options les utilisateurs des forums PlayStation auront-ils?

Du point de vue technique et de support Sony continuera d’offrir tous les moyens classiques d’aider l’utilisateur, mais il est clair que la perte de la communauté présente dans les forums sera un coup dur pour de nombreux utilisateurs.

A travers une déclaration publiée sur ses principaux réseaux sociaux, Sony a invité «Poursuivez les conversations via PlayStation.Blog, Twitter et Instagram». Il est clair qu’aucune de ces plateformes ne peut être considérée comme une véritable alternative à un forum, les utilisateurs n’auront donc pas d’autre choix que de recourir à des forums non officiels.

Je pense personnellement que Reddit finira par collecter un grand nombre d’utilisateurs des forums officiels PlayStation à leur fermeture, mais je ne peux m’empêcher de me demander quelles sont les raisons réelles pour lesquelles Sony a décidé de faire ce pas. La société n’a pas donné d’explication réelle, elle a simplement référé les utilisateurs à ses principaux canaux de médias sociaux.

Certaines voix n’ont pas mis longtemps à trouver les “trois pieds au chat” et une vague de théories du complot qui parlent de censuretandis que d’autres se concentrent sur un «Réduction des coûts». Il n’y a rien de définitif, mais ces forums font partie intégrante de la communauté PlayStation depuis des décennies.

Il est clair que sa fermeture ne signifie pas “la fin du monde”, et ne devrait pas être un problème majeur pour Sony, mais marquer un point de basculement, un avant et un après dans l’histoire de la marque bien connue de la société japonaise.

De nombreux joueurs ont aidé les autres à répondre aux questions que le support technique Sony n’a pas pu résoudre, d’autres ont trouvé une “deuxième famille” avec laquelle passer des moments très amusants, et d’autres sont simplement venus rire après le travail. Toute cette “valeur” disparaîtra le 27 février.