Sony lance des jeux vidéo PS4 gratuits pour que vous puissiez jouer à la maison

Lassé de l’enfermement dû au COVID-19? C’est parce que vous n’avez peut-être pas entendu parler de la nouvelle initiative de Sony, de sorte que “Jouez à la maison. » Pour remercier les joueurs qui empêcher la propagation du coronavirus, la firme a publié une série de titres de jeux vidéo pour PlayStation 4, totalement gratuit à télécharger, mais corrigez-le, la promotion durera très peu de jours.

Pour être plus précis, l’initiative «Play at Home» a démarré en dernier Du 15 avril au 8 mai 2020 et se terminera à 8 heures du soir, offrant le téléchargement numérique de la collection complète de «Uncharted: The Nathan Drake », ainsi que le jeu vidéo d’aventure “Journey », les deux ont été complètement remasterisé pour la PS4 et la meilleure chose est que vous pouvez conservez-les même après la promotion.

Si vous êtes assis là déçu que ce ne soit que deux jeux, détrompez-vous, car Uncharted: The Nathan Drake Collection se compose de trois jeux: Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among voleurs et impudiquesd 3: Drake’s Deception, lqui offrent des heures de divertissement, tandis que le jeu «That Game Company» est être un voyage, dans le confort de votre canapé.

En gros, vous obtenez quatre jeux vidéo totalement gratuits, avec ça, Sony vise à récompenser les personnes du monde entier qui ont été chargées de maintenir l’internement volontaireou, pour atténuer l’impact de la pandémie, il l’a dit Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entretaintment, dans un communiqué publié sur son site Internet.

“Nous sommes profondément reconnaissants à tous ceux qui pratiquent la distance physique et prenons très au sérieux notre responsabilité en tant que plateforme de divertissement à domicile, nous demandons donc à notre communauté de continuer à soutenir le choix sûr et la nécessité de jouer à la maison », indique le document.

Ajoutant que l’objectif principal est fournit des jeux gratuits pour aider à divertir la communauté PlayStation, tout en parallèle créer un fonds pour les développeurs indépendants qCe qu’ils peuvent vivre difficultés financières. Alors n’attendez plus, tandis que l’éternelle attente de l’arrivée du Playstation 5Jouer ces quatre titres ne nous fera pas de mal, d’autant moins que la quarantaine au Mexique a été prolongée jusqu’au 30 mai.