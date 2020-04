Sony offre gratuitement deux jeux PS4 pour vous garder à l’intérieur – .

Sony Interactive Entertainment a annoncé l’initiative Play At Home en deux parties le 14 avril.

La première partie de l’initiative consiste à offrir des jeux gratuits pour divertir les propriétaires de PS4. Ces jeux seront Uncharted: The Nathan Drake Collection and Journey, et ils sont gratuits jusqu’au 5 mai.

La deuxième partie de l’initiative est un fonds de 10 millions de dollars pour soutenir les développeurs de jeux indépendants qui sont en difficulté alors que la nouvelle pandémie de coronavirus continue de ravager la planète.

Jusqu’à ce que l’on nous dise qu’il est sûr de commencer le processus de réouverture de l’économie et de revenir à notre vie quotidienne, nous sommes tous coincés à l’intérieur en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus en cours. Heureusement, nous avons eu beaucoup pour nous occuper pendant que nous nous éloignons socialement les uns des autres, y compris des sports gratuits, des spectacles gratuits et des jeux gratuits. Mais nous prendrons autant de contenu gratuit que possible en quarantaine, et mardi, Sony Interactive Entertainment a jeté son chapeau dans le ring en annonçant la nouvelle initiative Play At Home sur le blog PlayStation.

L’initiative Play At Home comprend deux volets. Le premier, comme son nom l’indique, consiste à offrir des jeux gratuits à la communauté PlayStation pour les divertir à la maison. Par conséquent, Uncharted: The Nathan Drake Collection and Journey sera téléchargeable gratuitement sur le PlayStation Store du 15 avril à 20 h 00 HAP au 5 mai 2020 à 20 h 00 HAP. Une fois que vous avez utilisé les jeux sur votre compte, ils vous appartiennent pour toujours.

Si vous avez raté l’un ou l’autre de ces jeux la première fois, vous vous devez de les saisir dès qu’ils sont gratuits. Journey est l’un des jeux vidéo les plus beaux et les plus réfléchis de la dernière décennie, et The Nathan Drake Collection est livré avec trois jeux complets, chacun étant meilleur que le précédent.

Contrairement aux jeux PS4 gratuits offerts par Sony chaque mois, vous n’avez pas besoin d’être abonné à PlayStation Plus pour ajouter ces deux jeux à votre compte. Cela dit, si vous vous abonnez à PlayStation Plus, Uncharted 4: A Thief’s End est l’un des jeux offerts en avril, vous pouvez donc jouer à travers toute la franchise Uncharted du début à la fin sans dépenser un centime. Ce n’est certainement pas une mauvaise façon de passer les prochaines semaines.

Il convient de noter que les téléchargements peuvent être plus lents que d’habitude en raison des efforts de Sony pour aider les fournisseurs de services.

Le deuxième volet de l’initiative Play At Home (et le plus important) est un fonds de 10 millions de dollars que Sony a mis en place pour soutenir les développeurs indépendants qui pourraient avoir du mal en ce moment. Les détails sont rares, mais Sony indique qu’il fournira bientôt plus d’informations sur les critères de participation au fonds.

