Sony partage les détails techniques de la PlayStation 5 – .

La guerre des consoles de la neuvième génération est lancée.

Mercredi, Sony a présenté une plongée profonde dans le processus de développement et le matériel de la PlayStation 5, quelques jours seulement après que Microsoft a fait de même avec sa Xbox Series X. Les deux consoles devraient faire leurs débuts cette saison des fêtes.

La présentation, donnée par le concepteur principal de PlayStation 5, Mark Cerny, pourrait en fait avoir été trop profonde. Il était initialement prévu pour la conférence des développeurs de jeux de ce mois-ci à San Francisco, qui a été annulée en raison de COVID-19. Il a été écrit pour un public d’autres designers et développeurs de jeux professionnels, et se concentre fortement sur la conception et la technologie qui alimentent la nouvelle PlayStation.

Cerny a commencé son discours en disant qu ‘”il y aura beaucoup de chances cette année de parler des jeux PlayStation 5″, donc il ne prévoyait pas de le faire. La présentation n’impliquait pas autant qu’une capture d’écran, sans parler de séquences de jeu. Si vous êtes intéressé par la façon dont la saucisse est faite, pour ainsi dire, avec une console de jeu vidéo moderne, ce n’était pas une mauvaise façon de passer une heure. En tant qu’outil marketing, la présentation de Cerny était un peu pire qu’inutile. Si vous avez regardé la première avec le chat en streaming activé, vous pouvez regarder le battage médiatique mourir par pouces en temps réel.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y avait aucune information à tirer de l’émission d’aujourd’hui. Cerny est entré dans les détails concernant les spécifications de la PlayStation 5, avec une liste complète publiée via Digital Foundry. La PS5 devrait être livrée plus tard cette année avec un disque SSD haute vitesse personnalisé, un processeur basé sur la technologie Zen 2 d’AMD et une unité audio 3D personnalisée appelée Tempest 3D. Une partie du processus de développement consistait à trouver «d’autres domaines dans lesquels nous pouvons innover» en plus des performances graphiques simples.

Le SSD était, selon Cerny, l’une des fonctionnalités les plus demandées par les équipes de développement de PlayStation, mais qui était généralement évoquée dans le contexte de savoir qu’il était probablement impossible. Le processus pour en faire une réalité était étonnamment impliqué, et nécessitait du matériel personnalisé comme un contrôleur flash. Sinon, le SSD de la PS5 émettrait des données trop rapidement pour que le reste de la machine les gère.

Le disque SSD de la PS5 charge les données beaucoup, beaucoup plus rapidement que le disque dur de la PS4. (Capture d’écran YouTube)

Le résultat est que la PS5 possède de nombreuses fonctionnalités utiles à la fois pour l’utilisateur final et pour un développeur, telles que le démarrage «ultra-rapide», sans écran de chargement et sans temps d’installation prolongé pour les correctifs de jeu. La PS4 actuelle doit conserver beaucoup de données dans sa mémoire système au cas où le joueur ferait quelque chose dans les 30 prochaines secondes qui en aurait besoin, comme courir rapidement dans une nouvelle zone, mais la PS5 n’a besoin de fonctionner qu’une seconde avance.

Pour cette raison, les concepteurs n’ont pas besoin de faire de concessions sur les temps de chargement lorsqu’ils créent des jeux. Si vous avez déjà joué à un jeu où vous avez fait un trajet en ascenseur de 30 secondes apparemment inutile (il y a un bon exemple vers la fin du remake de Resident Evil 2 de l’année dernière) ou avez couru dans un couloir vide qui menait à une grande zone ouverte , cela était dû au fait que les développeurs du jeu avaient tenté de camoufler ce qui aurait autrement été un long écran de chargement. Avec le SSD de la PS5, vous n’avez plus besoin de le faire et vous pouvez librement passer directement entre des emplacements compliqués dans le jeu.

Cela libère également beaucoup d’espace dans les fichiers d’un jeu, car les concepteurs peuvent «dédoublonner» les données. L’exemple utilisé par Cerny provenait de Spider-Man de 2018 sur PS4, où certains actifs réutilisables comme les boîtes aux lettres devaient apparaître jusqu’à 400 fois dans le code du produit final, car ils faisaient tellement partie de l’environnement du jeu qu’ils étaient constamment chargé en mémoire. Maintenant, ils ne doivent être inclus qu’une seule fois.

Le SSD de la PS5 aura une capacité de 825 Go au lancement, mais la console dispose d’une baie interne où vous pouvez installer des SSD commerciaux pour augmenter la capacité de l’unité.

Cependant, Cerny a mis en garde, tout lecteur d’extension que vous installez doit être au moins aussi rapide que le lecteur personnalisé de la PS5 afin d’exécuter des jeux PS5 à partir de celui-ci. De nombreux SSD actuellement disponibles sont nettement plus lents que les 5,5 gigaoctets par seconde de la PS5, et parmi ceux qui sont aussi rapides ou même plus rapides, beaucoup d’entre eux ne rentreront pas dans la baie de la PS5 en raison de leur propre dissipateur thermique ou ventilateur. Cerny a noté que Sony teste actuellement divers SSD commerciaux pour déterminer ce qui peut et ne peut pas fonctionner avec la PS5, bien qu’il ne soit pas probable qu’ils aient terminé ce processus au moment du lancement du système. (En d’autres termes, ne manquez pas maintenant et pré-achetez un SSD. Cela ne fonctionnera probablement pas.)

Cerny était également sûr de mentionner que pendant le processus de développement du processeur personnalisé de la PS5 avec AMD, ils ont traité la compatibilité descendante comme un «besoin clé». Vous pouvez exécuter des jeux PS4 stockés sur la PS5 à partir d’un disque dur externe si vous le souhaitez, en économisant l’espace SSD du système pour les jeux PS5. Au lancement, Cerny s’attend à ce que la quasi-totalité des 100 meilleurs jeux PS4, selon le temps passé par eux par les joueurs, soient jouables sur PS5.

Sony a mené de longues expériences afin de produire l’unité Tempest 3D AudioTech. (Capture d’écran YouTube)

Le projet PlayStation 5 comprenait également des expériences sur la façon d’étendre ou d’approfondir l’expérience de jeu, et pour l’équipe de Cerny, cela signifiait l’audio 3D. Sur les jeux PS4, à l’exception des périphériques comme une barre de son, une quantité étonnamment faible de la puissance du système est dédiée à l’audio. Cela a été partiellement résolu avec le casque VR dédié de la PlayStation, qui a sa propre unité audio, et qui, selon Cerny, “a fourni un indice sur la direction à prendre.”

Le résultat a été une unité audio 3D personnalisée dans la PS5 qui a fini par s’appeler Tempest 3D, car «cela suggère une certaine intensité d’expérience». Il dispose de centaines de sources sonores avancées, de sorte que les développeurs n’ont pas à choisir quels sons dans l’environnement d’un jeu ont accès à l’audio 3D et lesquels ne le font pas. L’idée est de créer un sentiment de «présence et localité» afin de donner l’impression que vous êtes réellement dans l’environnement d’un jeu.

PS5 contre Xbox Series X

(Image Xbox)

La neuvième génération de consoles est, au moment de la rédaction, un combat entre la Xbox Series X et la PlayStation 5. Nintendo restera, comme toujours, content de faire sa propre chose avec le Switch, en tirant parti de sa portabilité, des jeux de première partie bibliothèque, et un support indépendant pour rester dans la conversation, mais sans même essayer d’aller en tête-à-tête avec Sony ou Microsoft au niveau technologique.

(Ici, vous pouvez demander, qu’en est-il de Google Stadia? Eh bien, qu’en est-il? À ce stade, rien de moins qu’une intervention divine directe en fera un concurrent réel ici.)

Aujourd’hui, cependant, Microsoft est sorti un peu mieux.

Si vous mettez côte à côte les spécifications de la PS5 et de la série X, via les plongées profondes de Digital Foundry ou cet article de Venturebeat, les différences sont relativement subtiles. Les deux sociétés ont parlé de l’inclusion d’un SSD comme un bond en avant pour les jeux, et les deux sociétés prévoient d’expédier leurs consoles au lancement avec une quantité étonnante de puissance. Les différences entre les deux, au final, se résument aux priorités de conception des deux entreprises.

En termes simples: la série X est susceptible d’avoir un avantage sur les détails visibles comme la résolution d’affichage et la fréquence d’images constante, mais la PS5 a consacré beaucoup de ressources au transfert de données et à la conception audio. Si vous deviez exécuter un jeu sur les deux unités côte à côte, vous pourriez vous attendre à ce que la version Series X ait l’air et bouge un peu mieux, tandis que la version PS5 se chargera plus rapidement et fournira un son plus immersif.

Cependant, les différences entre les systèmes sur une base purement matérielle sont probablement largement académiques. La série X pourrait être meilleure pour un gameplay en ligne rapide comme Halo ou Call of Duty, et la PS5 semble avoir un avantage à fournir de grands mondes ouverts comme Spider-Man à New York, mais tout est théorique à ce stade .

La question, comme toujours, va se poser aux bibliothèques de jeux dédiées des deux sociétés. Sony a un avantage dans ce domaine, avec un large éventail de développeurs éprouvés, mais Microsoft a fait un certain nombre de grosses acquisitions au cours de la dernière année, ramassant des studios cultes comme inXile, Double Fine, Ninja Theory et Obsidian Entertainment. Microsoft semble également plus intéressé à se concentrer sur les services d’abonnement, tels que le Xbox Game Pass, tandis que Sony se concentre davantage sur le modèle de consommation précédent où vous achetez vos jeux un par un.

Aujourd’hui, cependant, Microsoft est sorti un peu mieux. Lors de la présentation de Cerny aujourd’hui, il a discrètement ouvert un site Web dédié à la série X, qui a brièvement indiqué sa date de sortie prévue comme Thanksgiving de cette année. (Il est actuellement répertorié comme «Holiday 2020».) J’avais d’abord pensé que le manque d’annonces de Sony sur la PS5 jusqu’à présent faisait partie de la même stratégie de laisser-les-aller en premier qui a sans doute fait de la PS4 le gagnant de la huitième console génération, mais maintenant, ce silence semble beaucoup moins délibéré qu’auparavant.