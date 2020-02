Sony pourrait avoir un nouveau casque PSVR en préparation

PSVR: ce sera peut-être une refonte, mais il doit s’améliorer pour suivre

Pour l’instant, on ne sait pas si “une nouvelle version” signifie une véritable suite ou une refonte du matériel mineur. en 2017Par exemple, Sony a publié un modèle “CUH-ZVR2” avec une meilleure gestion des câbles des écouteurs, un câble de connexion plus fin et un boîtier de processeur mis à jour prenant en charge la commutation HDR.

Quoi qu’il en soit, un nouveau composant matériel revigorerait l’écosystème PSVR. Sony a déjà vendu 5 millions d’unités et financé de nombreux jeux exclusifs, dont Cockney Blood & Truth et la merveilleuse et imaginative Astro Bot Rescue Mission. Le casque PSVR d’origine commence cependant à montrer son âge, avec une résolution d’écran (1080 × 960 pixels par œil) et un champ de vision (100 degrés) qui est considérablement inférieur que la plupart des concurrence Basé sur PC. Une mise à jour majeure pourrait accélérer les ventes et encourager davantage de développeurs à prendre en charge la plate-forme dans les années à venir. Il s’agit toujours d’une petite partie de la base d’installation PS4.