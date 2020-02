Sony pourrait garder secret sa meilleure fonctionnalité PS5, tout comme la Xbox Series X – .

Surprise, les spécifications de la Xbox Series X révèlent que Sony pourrait garder secret sa meilleure fonctionnalité PS5

Microsoft a surpris lundi les joueurs avec une annonce détaillée des spécifications de la Xbox Series X. Comme le nom et le design de la série X l’ont révélé plus tôt cette année, l’annonce des spécifications est arrivée de manière inattendue. Il a révélé de nombreux détails sur la prochaine console et confirmé certaines des plus grandes fuites de la Xbox Series X dans le processus. L’annonce a mis la pression sur Sony, qui n’a pas encore dévoilé le design de la PS5 ni parlé en détail de ses spécifications et fonctionnalités. Mais lorsque Sony annoncera enfin la PS5, cela évitera probablement de parler de la fonctionnalité PlayStation 5 de nouvelle génération que nous voulons en savoir le plus.

C’est parce que Microsoft n’a pas non plus abordé la question, car il s’agit d’un détail crucial dans le jeu chat-souris PS5 vs Xbox Series X en cours. Sony et Microsoft ont commencé la nouvelle danse de la console il y a des mois, chaque entreprise révélant certains détails sur la prochaine actualisation de la console 2020 et attendant que l’autre côté fasse son pas. Le but ultime ici est de convaincre le plus de personnes possible de passer au nouveau matériel cette année, créant un élan qui pourrait se traduire par une victoire massive dans les années à venir.

Depuis sept ans, la PS4 a écrasé la Xbox One en termes de ventes, et la Xbox n’a jamais récupéré. C’est ce prix d’entrée élevé qui a nui aux ventes de Microsoft, car la Xbox One a coûté 499 $, 100 $ de plus que la PS4. Il a fallu près d’un an à Microsoft pour lancer une version Xbox One à 399 $ sans l’accessoire Kinect que personne ne semblait vouloir. Avance rapide jusqu’en février 2020 et les ventes de Sony sur PS4 ont atteint près de 110 millions d’unités depuis son lancement, soit plus du double des performances de la Xbox.

La PS5 et la Xbox Series X devraient toutes deux avoir le même prix cette année, qui serait de 499 $. Mais nous devrons peut-être attendre quelques mois de plus avant que Sony ou Microsoft révèlent les détails des prix – et il sera intéressant de voir quelle entreprise le fera en premier. Des rapports récents ont indiqué que Sony avait du mal à fixer le prix de la PS5, les coûts de fabrication de la console pouvant atteindre 450 $. Les rapports qui ont suivi ont indiqué que Sony pourrait attendre que Microsoft fasse le premier pas en ce qui concerne l’annonce des prix.

Mais Microsoft n’est pas encore prêt à révéler les prix, et ce point de son article de blog Xbox Series X est assez révélateur:

Stockage SSD: Avec notre SSD nouvelle génération, presque tous les aspects des jeux sont améliorés. Les mondes de jeu sont plus grands, plus dynamiques et se chargent en un éclair et un voyage rapide est juste – rapide.

Le SSD est le composant le plus important des nouvelles consoles, une partie qui éliminera presque les temps de chargement et accélérera tous les autres aspects de l’expérience utilisateur. Microsoft semble confirmer que puisque le «stockage SSD» est la première fonctionnalité Xbox à apparaître dans la section «Immersion en un instant» de l’annonce des spécifications.

Mais Microsoft ne nous dit pas combien d’espace de stockage la nouvelle Xbox aura. Étant donné que les jeux peuvent être assez énormes de nos jours, il est logique de supposer que les nouvelles consoles auront au moins 1 To de stockage flash à bord. Comparativement, les modèles PS4 et Xbox One actuels disposent de disques durs de 1 To. Mais Microsoft passera-t-il à 2 To pour la série X?

Les disques SSD sont parmi les meilleures choses qui soient arrivées aux ordinateurs dans l’histoire récente, et la PS5 et la Xbox Series X auront des SSD personnalisés qui prendront en charge des vitesses de transfert encore plus rapides. Mais les SSD sont toujours chers et auront un impact direct sur les prix de détail de ces nouvelles consoles. C’est probablement pourquoi Microsoft n’est pas à l’aise de dire aux joueurs à quoi s’attendre en termes de stockage. Et c’est pourquoi Sony gardera probablement également les détails du SSD secrets lorsqu’il dévoilera finalement la PlayStation 5.

