Sony présente deux nouvelles caméras compactes à distance avec des séquences 4K

Sony présenté -XP1 SOR et -XB25 SOR, deux nouveaux caméras distantes compact qu’ils offrent Images 4K à 60p. Ceux-ci veulent agir comme des outils de communication, de surveillance et de production à distance de contenu à l’appui de nombreux secteurs, tels que les entreprises, l’éducation, la santé, la diffusion en direct et autres.

Sony SRG-XP1 et SRG-XB25, les deux nouvelles caméras compactes à distance

En fait, les deux caméras sont équipées de un objectif grand angle avec un zoom optique, un câble réseau unique également adapté à l’alimentation et à la fonctionnalité NDI | HX, qui simplifie la distribution des images et le contrôle des périphériques. Les fonctionnalités RTSP (Real Time Streaming Protocol) et RTMP (Real Time Messaging Protocol), en revanche, prennent en charge enregistrement et distribution de contenu audiovisuel.

la Caméra PoV SRG-XP1 il a un design compact et léger, et peut être utilisé dans les émissions de téléréalité, e-sports ou pour une utilisation à distance. La caméra fixe -XB25 SOR, grâce au zoom optique 25x, offre tournage à distance pour des événements et des conférences organisés dans de très grands espaceset peut également être utilisé pour diffuser du contenu en temps réel. Dans ce cas, la technologie est très utile Appliance Edge Analytics REA-C1000 développé par Sony, capable de supprimer un présentateur ou le superposer sur n’importe quel arrière-plan, sans nécessiter d’écrans ou d’équipements dédiés.

Actuellement, lLa série SRG de Sony est également assez utilisée dans les hôpitaux et dans d’autres établissements de soins surveillance des patients et des équipements à distance, pour assurer une assistance plus grande et plus optimale. Les caméras sont également utilisées pour acquérir et transmettre des prises de vue en direct (ou à la demande) de haute qualité d’interventions cliniques, à des fins de formation et d’apprentissage, pour des institutions supérieures.