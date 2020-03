Sony présente la PS5: spécifications finales et clés

Aujourd’hui était le jour, Sony a présenté le spécifications finales de ps5, sa console de nouvelle génération et son rival direct à la Xbox Series X, la console de nouvelle génération de Microsoft qui, comme nous l’avons vu récemment, a une configuration très similaire à celle-ci.

La PS5 utilise un APU hautes performances composé d’un Processeur Zen 2 avec huit cœurs et seize threadset accompagné d’un processeur graphique AMD Radeon basé sur l’architecture RDNA 2 qui a, comment pourrait-il en être autrement, avec du matériel dédié pour accélérer le traçage des rayons.

La configuration de mémoire unifiée C’est un classique qui est de nouveau présent. Cela signifie qu’une partie de la mémoire disponible est utilisée comme RAM et une autre partie comme VRAM (mémoire graphique), supprimant la partie réservée au système.

Mark Cerny a confirmé que jusqu’à l’arrivée de la PS3, ils avaient opté pour du matériel personnalisé et pour différencier clairement chaque nouvelle génération de consoles. Avec la PS4, il y a eu un tournant important que nous avons déjà mentionné, et que Cerny a souligné: nous sommes passés du matériel personnalisé au matériel semi-personnalisé basé sur des composants et des architectures typiques du PC.

Cela a été une conséquence directe de deux clés importantes: faciliter les choses pour les développeurs et réduire les coûts de développement. La réduction des temps de développement est essentielle à cet égard, et c’est ce qui a permis le passage à l’architecture x86 avec PS4. Comme nous le voyons dans les images, les temps de développement pour une large utilisation du nouveau matériel ont été considérablement réduits avec PS4, et avec PS5, il a été possible d’aller encore plus loin.

Cerny a la clé que l’équilibre des composants est très important, et que le SSD va jouer un rôle fondamental. L’un des problèmes les plus importants que présentent les consoles présentes est le goulot d’étranglement que représentent les disques durs, un problème qui a été résolu avec la PS5 grâce à l’utilisation du SSD. Comme nous pouvons le voir sur les images jointes, réduire les temps d’accès, améliorer considérablement les vitesses de lecture et d’écriture et les temps de chargement sont limités au minimum.

Les temps de recherche sont très importants. Selon Mark Cerny, un disque dur passe les deux tiers du temps de travail à rechercher des données, et seulement un tiers de celui-ci travaille dans le processus de lecture efficace. Ce problème est chose du passé grâce au SSD, et il en va de même pour les longues et fastidieuses sessions de téléchargement de correctifs et de mises à jour, qui devaient respecter l’ordre des données du disque dur pour n’augmentent pas les temps de recherche et d’accès.





Outre le SSD, la présence de 16 Go de mémoire GDDR6 qui, comme nous le voyons dans l’image, fonctionnera de manière cohérente avec le SSD pour maintenir une utilisation intensive à tout moment et améliorer considérablement les performances. Ensemble, les deux composants amélioreront l’expérience, créeront des mondes plus larges et des jeux plus complexes, et minimiseront les temps de chargement.

Le SSD PS5 atteint 5,5 Go et a une capacité de 825 Go





Sony a confirmé à la fois l’interface et la norme, la capacité et les performances brutes du SSD. Il a également expliqué qu’il utilise un système de hiérarchie et une puce d’E / S personnalisée qui est en charge de coordonner tout le travail pour obtenir une performance de premier niveau. Très intéressant, il est clair que Sony a mis beaucoup d’efforts sur le SSD et tout ce qui l’entoure.

PS5 prendra en charge stockage externe Et Sony a confirmé que nous serons en mesure d’étendre sa capacité de stockage interne, ce qui est important car nous avons une capacité très serrée (825 Go, comme nous l’avons dit).

Il n’y a pas de surprise, comme prévu la PS5 a l’un de ses piliers centraux dans le SSD, bien que nous soyons surpris de voir que Sony semble avoir utilisé une solution supérieur à celui de la Xbox Series X.

PS5 utilise un GPU Radeon RDNA 2

Comme prévu, la PS5 utilise un GPU AMD Radeon basé sur l’architecture RDNA 2. Cerny a clairement indiqué que nous ne pouvons pas faire de comparaison directe avec PS4-PS4 Pro en nous limitant aux TFLOP, et qu’ils ont parié pour rechercher une bonne valeur en termes d’efficacité et de performance.

La compatibilité descendante Il s’agit également d’un sujet important. Il est non seulement confirmé, mais il devrait également se gratter à un grand niveau, car ils l’ont pris en charge depuis le début, c’est-à-dire au niveau matériel, quelque chose que Microsoft a également fait avec Xbox Series X, et qui est réalisé en tenant compte de la particularités de chaque jeu.

Bon pour Sony, bien que commencer par une compatibilité descendante aussi prudente ajoute une couche de complexité qui empêchera de profiter d’une compatibilité descendante absolue. Pour le moment, nous savons que Seuls les 100 meilleurs jeux PS4 seront compatibles, une figure qui pourrait être développée a posteriori.

L’architecture RDNA 2 qui utilise le GPU PS5 offre des améliorations de performances significatives et une prise en charge technologique avancée, notamment:

Tracé de rayons accéléré par le matériel.

Shaders primitifs.

Shader à taux variable.

Rendement supérieur (performance par watt).

Mark Cerny a également fait une référence intéressante à l’utilisation du lancer de rayons sous différents aspects: ombres, réflexions, éclairage et son, notant que la puissance d’un GPU n’est pas limitée au nombre d’unités de calcul actives, mais est également affectée par la vitesse du travail. C’était une façon de se préparer à la “peur”, et c’est que la PS5 a un GPU de 36 UC, ce qui équivaut à 2304 shaders, un chiffre nettement inférieur aux 3328 shaders (52 UC) que la Xbox Series X monte.

La différence entre les deux semble énorme, mais en pratique ce n’est pas tellement. Sony a compensé le moins de shaders avec un mode turbo dynamique et un système de refroidissement de classe mondiale qui permet au GPU d’atteindre une fréquence de 2,23 GHz, une différence notable par rapport aux 1,82 GHz de la console Microsoft. Cela nous laisse une puissance qui dépasse légèrement 10 TFLOP. Comme nous pouvons le voir sur l’image jointe Le CPU est cadencé à 3,5 GHz.

Dans l’image ci-dessus, nous pouvons voir que les 36 UC de PS5 puissance équivalente à 58 UC de PS4, soit 3 712 shaders. Un fait intéressant qui explique pourquoi nous vous disons tant de fois que les chiffres bruts ne sont pas la seule chose importante.

Son positionnel pour créer de nouvelles expériences

Le son jouera un grand rôle sur PS5. Merci au Moteur Tempest nous allons profiter son positionnel de haute qualité Dans la console nouvelle génération de Sony, nous sommes confrontés à un bond significatif si nous comparons avec les résultats actuellement proposés par PS4-PS4 Pro, car les deux consoles doivent abandonner une petite partie de leur CPU Jaguar pour déplacer le son 7.1.

Pour obtenir un son 3D positionnel de haute qualité, il est nécessaire de disposer d’un matériel capable d’exécuter la charge de travail qu’il représente, un problème que Sony pourrait surmonter avec la PS3 en tirant sur les SPU du Cell Engine, et que dans la PS5 a été mis de l’avant avec une puce qui intègre une unité de calcul AMD semi-personnalisée (CU). Oui, c’est un GPU repensé pour fonctionner avec un son de haute qualité. Selon Mark Cerny:

“En fin de compte, nous nous sommes retrouvés avec une unité qui a essentiellement même puissance SIMD et bande passante que les huit cœurs Jaguar PS4 combinés. Si nous avions utilisé les mêmes algorithmes qu’avec PSVR, nous pourrions obtenir environ 5 000 sources sonores, mais nous voulons utiliser des algorithmes plus complexes, et pour cela nous n’avons pas besoin d’un nombre aussi élevé de sons. “

Une décision très réussie et très intéressante de Sony, qui a concentré le cliché sur un aspect qui est passé largement inaperçu dans la génération actuelle de consoles, sonner. Il y a encore beaucoup de questions sur la table, mais en général, nous avons une idée assez complète de ce que la société japonaise a préparé.

En général, PS5 va avoir puissance brute inférieure à celle de la Xbox Series XMais il aura le même niveau de support technologique avancé, incorporera un son positionnel 3D de haute qualité basé sur une technologie propriétaire et aura un SSD plus rapide. Il reste à voir, cependant, combien de RAM et quelle partie du CPU doit être réservée au système.

Avant de terminer je vous laisse un résumé avec toutes les touches PS5:

Processeur Zen 2 avec huit cœurs 3,5 GHz.

GPU AMD RDNA 2 avec 36 UC (2 304 shaders) à 2,23 GHz (10,3 TFLOP de puissance).

Prise en charge matérielle du lancer de rayons accéléré.

16 Go de GDDR6 avec une bande passante de 448 Go / s.

SSD de 825 Go avec une bande passante de 5,5 Go / s.

Lecteur de disques Blu-ray 4K.

Emplacement pour une extension de stockage facile.

Son positionnel 3D de haute qualité.

Le prix n’a pas transpiré, mais comme nous vous l’avons déjà dit, tout semble indiquer que ce sera autour 499 euros. Nous avons également voulu connaître le design de la console.