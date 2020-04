Sony présente officiellement son nouveau contrôleur, DualSense

Sony a officiellement dévoilé le contrôleur qu’il prendra en charge Play Station 5, nom de code DualSense, doté de fonctions sans précédent, qui, parallèlement à celles de la PS5, sont spécifiquement conçues pour offrir une expérience de jeu immersive à 360 degrés.

Le nouveau Sony DualSene combine un design résolument renouvelé avec de nouvelles fonctions ad hoc, en fait les lignes qui le délimitent sont nettement plus arrondies et sinueuses que par le passé, tout en conservant le cadre classique typique des contrôleurs domestiques Sony.

Du point de vue des fonctions, les nouveaux déclencheurs arrière adaptatifs L2 et R2 se démarquent, qui grâce à leur résistance variable, offriront au joueur la possibilité de percevoir la tension de ses actions.

Pour le reste, Sony a déclaré que le contrôleur sera légèrement plus petit que par le passé, avec également un poids plus faible et une batterie plus légère mais en même temps plus efficace, qui pourra se recharger via un Port USB-C situé à l’arrière du périphérique.

Au niveau de la face supérieure, nous avons les deux sticks qui conservent leur symétrie et la préservation des boutons “Options” et “Partager”, qui rejoindront le touchpad qui comme dans Dualshock 4 aura toujours son cadre LED classique.

Finalement, Sony confirme que le pad viendra avec microphone et haut-parleur pour permettre aux joueurs de discuter plus efficacement pendant le match.

Il ne reste plus qu’à attendre le lancement officiel de la console pour la voir fonctionner avec Play Station 5 et attendre la réponse de Microsoft qui ne tardera sûrement pas à venir.