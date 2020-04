Le magazine officiel PlayStation UK a confirmé que Sony présentera la PS5 en mai prochain, une information qui cadre parfaitement avec les fuites que nous avions vues et qui a, en fait, beaucoup de sens.

Microsoft a été le premier à frapper avec la présentation de la Xbox Series X, une console qui a suscité de grandes attentes et qui a même fait une démonstration précoce de son potentiel en déplaçant Gears 5 en 4K et Minecraft RTX en 1080p. Sony, d’autre part, n’a fait qu’une ventilation complète mais résumée des spécifications clés de la PS5, il est donc clair que ce doit être le prochain à bouger.

Je sais que ces informations ne proviennent pas directement de Sony, mais la fiabilité de la source est incontestableEn fait, cela indique clairement qu’ils consacreront le numéro de juin du magazine à informer leurs lecteurs de toutes les nouvelles liées à la PS5 et qu’ils se plongeront dans leurs premiers titres et leur gameplay.

Je pense que c’est une référence intéressante, car elle suggère que la société japonaise va mettre l’accent sur le DualSense et dans les possibilités qu’offrira ce nouveau système de contrôle. Il ne fait aucun doute que le plan technique recevra également l’attention qu’il mérite, mais il partagera les projecteurs avec les nouveautés du nouveau contrôleur PS5.

Que pouvons-nous attendre de la PS5

Il s’agit d’une console de nouvelle génération, et en tant que telle marquera un saut important au niveau technique. Nous connaissons déjà leurs spécifications techniques, et en principe elles devraient être plus que suffisantes pour atteindre:

Jeux 4K natifs avec 60 FPS stables et une qualité graphique améliorée.

Tracé de rayons accéléré par le matériel.

Temps de chargement quasi inexistants grâce au SSD.

Son 3D de haute qualité grâce à la puce Tempest.

Compatibilité avec certains des principaux jeux PS4.

Reste à voir quel type de châssis Sony décide-t-il d’utiliser Pour maintenir un bon équilibre entre la conception et la capacité de refroidissement, une question très importante puisque la PS5 va monter des composants hautes performances qui vont devenir des “hot spots”. En ce sens, le GPU se démarque, qui fonctionnera à un maximum de 2,23 GHz, et le SSD, qui sera capable d’atteindre 5,5 Go / s.

Lors de la présentation du mois de mai, nous pouvons enfin résoudre cette question, et Sony peut décider de spécifier une date de lancement exacte. Le prix de la PS5 est toujours un mystère, mais les dernières informations suggèrent qu’il sera autour entre 500 et 600 euros.