Sony se bat pour abaisser le prix de départ de la PS5

Sony est plongé dans un processus de négociation difficile avec les fournisseurs de composants pour PS5, la nouvelle console qu’ils lanceront plus tard cette année. Selon les dernières données publiées par Bloomberg, la pénurie de matières et la fluctuation des prix pourraient provoquer cela, de lancement, La PS5 est plus chère que la PS4.

On estime que le coût de fabrication d’une PS5 sera d’environ 450 dollars, supérieur aux 381 $ de la PS4, qui a commencé à vendre en magasin pour 399 $. Bien que Sony soit disposé à vendre la console à perte (quelque chose qui ne serait ni nouveau ni étrange) si cela signifiait un changement de stratégie dans l’entreprise: La PS4 a été conçue pour être rentable dès le premier jour, après les pertes de milliards qui ont supposé le lancement ambitieux de la PS3, une machine bien plus risquée du point de vue technologique.

Avec la confirmation que la PS5 sera basée sur le stockage flash, un GPU avec support du ray tracing et une grande quantité de RAM, nous ne devons pas exclure que le prix de départ de la PS5 soit nettement supérieur à celui de son prédécesseur, plus si l’on tient compte du fait qu’il ne semble pas qu’ils commercialiseront plus d’un modèle lors de la première phase du lancement.

“Nous devons garder la liste des composants PS5 sous notre contrôle et fabriquer le nombre correct d’unités pour la production initiale”, a-t-il déclaré. Hiroki Totoki, directeur financier de Sony dans une présentation des résultats début février.

Dans l’entreprise japonaise, ils sont conscients que le prix de départ était l’une des variables qui leur ont permis de dominer la génération actuelle et, par conséquent, ils ont misé sur la prudence. Tout indique que Microsoft annoncera le prix officiel de la Xbox Series X lors du prochain E3 2020, qui se tiendra à Los Angeles (USA) en juin. Ce devrait être par la suite lorsque Sony déplace le jeton.

En outre, le rapport Bloomberg garantit que Sony n’a pas exclu la réalité virtuelle et travaille sur une nouvelle version de PlayStation VR, qui sortira quelques mois après la PS5.

Plus d’informations | Bloomberg