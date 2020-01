Sony taquine la PlayStation 5 au CES, mais ne dévoile que son nouveau logo – .

Le logo officiel de la PS5 a été dévoilé par Sony au CES lundi. (Photo . / Taylor Soper)

Malgré une vague de rumeurs, Sony n’avait manifestement aucune nouvelle information sur la PlayStation 5 lundi soir au Consumer Electronics Show de Las Vegas. La société a publié de nouveaux chiffres de vente officiels, confirmant le statut de la PlayStation 4 en tant que deuxième console de jeu vidéo la plus vendue de tous les temps, mais la seule nouvelle information sur la PS5 était … son logo, qui ressemble beaucoup à la PS4.

Sony se montre généralement fort au CES, et le mois dernier a été marqué par les débuts surprise de la Xbox Series X de Microsoft aux Game Awards. Cela aurait été le bon moment pour commencer à créer un battage médiatique pour la PS5, ce qui fait partie des rumeurs à propos de la conférence d’aujourd’hui. Au lieu de cela, Sony est resté relativement silencieux sur le sujet.

(En toute justice, cependant, Nintendo aussi; le calendrier de sortie de 2020 pour le commutateur, au moment de la rédaction, est étrangement stérile. Cela étant dit, en ce qui concerne les guerres de console de la neuvième génération, Sony semble content de traiter Nintendo comme un note de bas de page.)

“Nous sommes impatients de révéler de nouveaux détails”, a déclaré Jim Ryan, président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, sur scène, après être revenu sur certaines des fonctionnalités divulguées de la prochaine PlayStation 5. Il est toujours prévu à la fin de cette année; il est toujours prévu de proposer des déclencheurs haptiques sur ses contrôleurs, un lecteur à semi-conducteurs ultra haute vitesse, des capacités matérielles de traçage des rayons, un son audio 3D et une capacité Blu-Ray ultra HD. Au-delà de cela, toutes les grandes questions restantes restent sans réponse.

La principale raison pour laquelle la PS5 a été évoquée, en fait, semblait être liée au thème de la conférence, «L’avenir arrive», qui traitait principalement de l’identité de Sony en tant que «société de divertissement créatif». des films primés (Once Upon A Time à Hollywood vient de remporter trois Golden Globes), des artistes musicaux à succès et les systèmes de jeux vidéo les plus vendus # 1 et # 2 sous son toit, ainsi qu’une multitude de nouvelles technologies destinées à augmenter les capacités des créateurs, ce spectacle était tout au sujet du succès continu de Sony dans de multiples formes de médias.

Une partie intéressante de la présentation a été la publication officielle d’un nouvel ensemble de chiffres de vente pour la PlayStation 4, qui n’avait pas été mis à jour depuis environ un an. Selon Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment, la PS4 a vendu plus de 106 millions d’unités dans le monde, ce qui en fait la deuxième console la plus réussie de tous les temps, battue uniquement par la PlayStation 2.

Pour développer cela.

14,4 millions de PS4 vendues en 2019 (contre 18 millions en 2018).

274 millions de jeux PS4 vendus en 2019 (contre 231 millions en 2018).

38,8 millions d’abonnés PS + est en hausse par rapport à 36,3 millions d’abonnés au début de 2019. https://t.co/w6J0LioFwr

– Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 7 janvier 2020

C’est en fait un peu plus impressionnant qu’il n’y paraît. Si vous revenez en arrière et regardez, le succès de la PS2 doit beaucoup à plusieurs facteurs irréprochables, comme la façon dont il était l’un des lecteurs de DVD les moins chers du marché au moment de sa sortie initiale, et combien de ses concurrents sont sortis beaucoup plus tard ou spectaculairement flambé. La PS4 avait une concurrence beaucoup plus rude, une programmation de lancement notoirement faible, et n’était pas exploitée par Sony pour gagner une guerre des formats. C’est sans doute la première console Sony à réussir sur le marché simplement parce qu’elle est un bon système bien commercialisé avec des jeux amusants.

Ryan a en outre rapporté que plus de 1,15 milliard de jeux PS4 ont été vendus au détail, ce qui suggère que le nombre s’applique strictement aux médias physiques, et le PlayStation Network compte 103 millions d’utilisateurs mensuels, avec 38,8 millions d’abonnés au service PlayStation Plus. Même PlayStation VR a vendu 5 millions de casques.

Même dans cet esprit, cependant, il est étrange que Sony n’ait pas de nouvelles informations à partager sur la PlayStation 5. La dernière année de la course de la PS4 a encore quelques points culminants à venir, tels que le prochain monde ouvert samouraï épique Ghost of Tsushima (développé à Bellevue, Wash., par le studio Sony Sucker Punch), mais Sony garde toujours toutes ses cartes près du gilet.

Cependant, cela ne devrait probablement pas être si surprenant. Dans l’histoire de la huitième génération de consoles de jeux vidéo, un argument solide peut être avancé que Sony a simplement gagné en attendant.

En 2013, à l’E3, Microsoft a annoncé que la Xbox One serait lancée au prix de 499 $ et a choqué le monde entier. Sony a réussi à remporter une grande victoire des relations publiques en annonçant par la suite que la nouvelle PS4 coûterait cent dollars moins cher et ne présenterait aucun des étranges problèmes de gestion des droits numériques dont Microsoft avait parlé à l’époque. En tant que tel, son silence actuel peut simplement être un autre exemple de la volonté de Sony de laisser passer tout le monde en premier.