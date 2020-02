Sony TV 2020: tous les téléviseurs Sony Bravia et Master Series à venir cette année

2020 est arrivé, et avec lui une multitude de nouvelles annonces des plus grandes et des meilleures marques de téléviseurs là-bas – ce qui signifie que nous avons eu un bon aperçu de la prochaine série de téléviseurs Sony dont la sortie est prévue cette année.

Cela signifie plus d’ensembles 8K, plus de panneaux OLED et plus de son vibrant hors des panneaux. Seulement tant de Gamme de téléviseurs Sony 2020 a été annoncé, mais nous en savons assez pour avoir une idée générale de ce qui va être proposé.

Après avoir vu quelques-uns des modèles au CES 2020, il semble que la gamme de téléviseurs de Sony soit plus une continuation de la programmation de l’année dernière qu’une nouvelle vision audacieuse pour les téléviseurs, mais nous sommes toujours ravis que les téléviseurs nous parviennent cette année. (Cependant, nous avons ressenti un peu différemment l’offre audio dans ses téléviseurs.)

Alors, qu’est-ce qui a été annoncé exactement, et de quoi sommes-nous dans l’ignorance? Voici tout ce que vous devez savoir sur la gamme Sony TV 2020.

Technologie TV Sony 2020

Quoi de neuf pour 2020? En interne, pas tant que ça. Les téléviseurs phares de Sony cette année utilisent le même processeur X1 Ultimate que 2019, ce qui signifie que, bien qu’il puisse y avoir des améliorations dans la façon dont Sony se déploie et utilise cette puissance de traitement, ces téléviseurs 2020 n’ont en fait plus de puissance de calcul à leur disposition .

Une nouvelle fonctionnalité est l’optimisation ambiante, que Sony décrit comme «une nouvelle technologie qui optimise la qualité de l’image et du son dans n’importe quel environnement client». Elle permettra à certains téléviseurs Sony d’ajuster automatiquement la luminosité de l’image en fonction du niveau de lumière dans votre salon ( ou chambre à coucher, cabine, où que vous soyez), vous assurant de ne pas souffrir de trop d’éblouissement ou de lutter avec des images sombres – par exemple, comme certains peuvent le trouver avec la faible luminosité des modèles OLED, dont Sony en a plusieurs.

Elle est assez similaire à la nouvelle technologie Dolby Vision IQ que nous voyons déployée par Panasonic dans son nouveau téléviseur OLED HZ2000, bien qu’elle ne soit pas exclusive à un seul format HDR et qu’elle puisse également détecter l’agencement de la pièce ( meubles, rideaux, etc.) et affinez l’acoustique du son joué par ses haut-parleurs.

Plusieurs ensembles continueront la technologie Acoustic Surface Audio + de Sony, qui utilise des «actionneurs» entraînés par moteur placés autour du boîtier de l’ensemble pour faire vibrer le son sur l’ensemble du panneau. C’est un concept génial en théorie, bien qu’il puisse servir à brouiller l’audio un peu en le diffusant. Le Z8H utilisera ce que Sony appelle un «tweeter à cadre» pour améliorer cela, bien qu’il semble s’agir du même concept sous-jacent que les années précédentes.

Acoustic Surface Audio + fait vibrer le panneau lui-même pour émettre du son à travers l’écran. (Crédit d’image: Sony)

Les téléviseurs Sony sont bien connus pour leurs conceptions de supports TV – ce qui pourrait être une réputation étrange à embrasser, d’autant plus que les écrans inclinés des années précédentes n’ont pas toujours été accueillis chaleureusement. Mais les modèles premium de cette année auront en fait des pieds réglables sous le téléviseur, ce qui permet un élément de personnalisation qui signifie que vous n’avez pas besoin d’un comptoir / table aussi large que le panneau pour le soutenir.

Nous ne pouvons pas non plus parler de Sony en 2020 sans mentionner la console PS5 de nouvelle génération – et Sony s’est assuré qu’au moins certains de ses nouveaux ensembles prendront en charge les capacités avancées de la console. Le panneau du Z8H peut afficher des jeux 8K, pour commencer, tandis que lui et la LED 4K X900H prendront en charge la lecture 4K à une fréquence d’images de 120 Hz. (Le X900H devra cependant attendre une mise à jour logicielle quelque temps après le lancement.)

Comme toujours, la nouvelle gamme de téléviseurs Sony utilisera la plate-forme Android TV Smart TV, désormais dans son itération Android 9.0 (Pie), avec des modèles 4K HDR livrés avec Google Assistant intégré, la compatibilité Alexa et Apple AirPlay 2 pour la diffusion à partir d’appareils iOS. Sony prend également en charge Dolby Vision plutôt que le format HDR10 + concurrent.

Nouveaux téléviseurs Sony pour 2020

(Crédit d’image: Sony)

Écran LCD Sony Z8H 8K (disponible en 75, 85 pouces): L’écran phare 8K de Sony était l’un des deux nouveaux ensembles présentés au CES cette année, avec un processeur X1 Ultimate, une vidéo 4K à 120 Hz, Dolby Vision / Atmos, le mode calibré Netflix et même des pieds mobiles pour un placement facile dans votre maison. Ses nouveaux «tweeters à cadre» devraient également améliorer la technologie Acoustic Surface Audio + de Sony.

Il n’y a pas de prix officiel, mais la série Z de l’année dernière a coûté 13 999 £ (environ 17 675 $) pour le modèle de 85 pouces, et en tant que produit phare, ce ne sera certainement pas bon marché!

Modèles américains: XBR-75Z8H, XBR-85Z8H

Modèles britanniques: KD-75ZH8, KD-85ZH8

(Crédit d’image: Sony)

Sony A8H 4K OLED (disponible en 55, 65 pouces): Cet écran 4K / HDR peut avoir des spécifications inférieures à celles du produit phare Z8H, mais il reste un poids lourd dans la gamme de téléviseurs 2020 de Sony. Son panneau OLED garantira des noirs profonds et un contrôle de luminosité incroyable, avec le processeur X1 Ultimate, la prise en charge Dolby Vision / Atmos et le mode calibré Netflix pour le faire briller. L’OLED de cette année obtient également la technologie X-Motion Clarity de Sony pour la première fois, ce qui devrait aider à adoucir les scènes en mouvement rapide.

Modèles américains: XBR-55A8H, XBR-65A8H

Modèles britanniques: KD-55AH8, KD-65AH8

(Crédit d’image: Sony)

Sony A9G 4K OLED (nouvelle taille de 48 pouces): Attendez, n’est-ce pas un modèle 2019? Correct! Mais Sony utilise le stellaire A9G pour présenter son premier écran OLED de 48 pouces. D’autres fabricants tels que LG feront de même dans leurs gammes de téléviseurs, mais Sony sera toujours l’un des premiers à le faire.

Modèles américains: XBR-48A9G

Modèles britanniques: KD-48AG9

(Crédit d’image: Sony)

LCD X950H 4K (disponible en 49, 55, 65, 75, 85 pouces): Un autre écran LCD avec le processeur X1 Ultimate, Dolby Vision / Atmos et la technologie Sound-from-Picture Reality pour épingler l’audio à sa source à l’écran. Les modèles de 55 pouces, 65 pouces et 75 pouces ont également un design affleurant avec un cadre minimal.

Sony apporte un certain nombre d’améliorations cette année, comme l’extension de la technologie X-Wide Angle aux modèles 55 et 65 pouces et l’amélioration de l’acoustique multi-audio, l’un des plus gros problèmes que nous ayons rencontrés avec le X950G de l’année dernière.

Modèles américains: XBR-49X950H, XBR-55X950H, XBR-65X950H, XBR-75X950H, XBR-85X950H

Modèles britanniques: KD-49XH9505, KD-55XH9505, KD-65XH9505, KD-75XH9505, KD-85XH9505

(Crédit d’image: Sony)

LCD X900H 4K (disponible en 55, 65, 75, 85 pouces): Un ensemble 4K / HDR qui utilise le processeur X1 moins avancé. Vous n’obtiendrez pas un traitement d’image aussi avancé, mais vous bénéficiez toujours du même support de format et de la gradation locale complète pour un contrôle détaillé de la luminosité.

Modèles américains: XBR-55X900H, XBR-65X900H, XBR-75X900H, XBR-85X900H

Modèles britanniques: KD-55XH9005, KD-65XH9005, KD-75XH9005, KD-85XH9005

(Crédit d’image: Sony)

LCD X800H 4K (disponible en 43, 49, 55, 65, 75, 85 pouces): Même processeur X1 que ci-dessus, mais sans la gradation locale de la gamme complète – ce qui signifie que la luminosité ne sera pas aussi cohérente. Les acheteurs britanniques pourront choisir entre les XH80, XH81 et XH85, chacun variant légèrement dans la conception, les pieds et la taille.

Aux États-Unis, la version 43 pouces coûtera 699 $, la 55 pouces coûtera 999 $ tandis que les 65 pouces et 75 pouces seront respectivement de 1199 $ et 1799 $, et la gamme X800H de 85 pouces à 2 699 $.

Modèles américains: XBR-43X800H, XBR-49X800H, XBR-55X800H, XBR-65X800H, XBR-75X800H

Modèles pour le Royaume-Uni: KD-43XH8505, KD-49XH8505, KD-43XH8196, KD-49XH8196, KD-55XH8196, KD-65XH8196, KD-43XH8096, KD-49XH8096, KD-55XH8096, KD-65D80-KX-85X80

LCD X70 4K (disponible en 49, 55, 65 pouces): Probablement le 4K / HDR le moins cher de la gamme de téléviseurs Sony 2020, cet ensemble uniquement au Royaume-Uni abandonne le support Dolby Atmos et Dolby Vision pour une offre de télévision plus simple. Attendez-vous également à un traitement de moindre spécification.

Modèles britanniques: KD-49X7052, KD-55X7052, KD-65X7052

Modèles Sony Master Series 2019

Sony Z9G 8K (disponible en 85, 98 pouces): Une merveille 8K propulsée par le processeur X1 Ultimate de Sony, avec un lecteur Master Backlight ressuscité des téléviseurs Sony de la série Z 2016 offre un contraste amélioré et une luminosité contrôlée avec précision – ainsi qu’un mode de visualisation dédié pour regarder Netflix. Intrigué?

Le modèle de 85 pouces se vend à 13 999 £ (environ 17 675 $), tandis qu’un modèle monstrueusement grand de 98 pouces vous fera grimper jusqu’à 84 999 £ (environ 107 330 $). Si le prix ne vous décourage pas – ou même si c’est le cas – lisez la suite dans notre critique du téléviseur cinq étoiles Sony Bravia Master Series Z9G 8K HDR.

Modèles américains: XBR-85Z9G, XBR-98Z9G

Modèles britanniques: KD-85ZG9, KD-98ZG9

(Crédit d’image: Sony)

Sony A9G 4K (disponible en 55, 65, 77 pouces): Cet ensemble Master Series de deuxième niveau utilise le processeur X1 Ultimate pour alimenter certains visuels 4K sérieux – ainsi que le même mode calibré Netflix que le Z9G.

Avec un panneau OLED, vous obtiendrez également un contraste de couleurs vives et des noirs profonds, même si la technologie LED haut de gamme commence à en avoir pour son argent. En parlant d’argent, le modèle de 55 pouces commencera à 2799 $ / 2999 £ (environ 3970 $ AU). Consultez notre avis Sony A9G OLED pour savoir pourquoi nous lui avons attribué cinq étoiles.

Modèles américains: XBR-55A9G, XBR-65A9G, XBR-77A9G

Modèles britanniques: KD-55AG9, KD-65AG9, KD-77AG9

Modèles Sony Bravia 2019

Sony A8G OLED (disponible en 55, 65 pouces): Doté du même processeur X1 Extreme et Acoustic Surface Audio que l’A1 OLED de l’année dernière, l’A8G / AG8 s’en tient aux modèles 55 et 65 pouces, laissant la taille de 77 pouces à son homologue OLED de la série Master. Dans un choix de design élégant, vous pouvez également régler la hauteur du meuble TV pour faire de la place pour une barre de son. À partir de 2500 $ / 2299 £ (environ 3570 AU $) pour le modèle 55 pouces, et 3500 $ / 3199 £ (environ 4999 AU $) pour le 65 pouces.

Modèles américains: XBR-55A8G, XBR-65A8G, XBR-77A8G

Modèles britanniques: KD-55AG8, KD-65AG8, KD-77AG8

Sony X9500G (disponible en 55, 65, 75, 85 pouces): Maintenant sur les écrans LCD 4K … Ce modèle intègre toujours la prise en charge Dolby Vision et Dolby Atmos de ses frères et sœurs plus chers, et le processeur X1 Ultimate plus avancé pour une mise à l’échelle et un traitement d’image améliorés. Vous avez le choix bienvenu de quatre options de taille distinctes, y compris un énorme écran de 85 pouces. À partir de 1399 $ / 1899 £ (environ 1972 AU $) pour le modèle 55 pouces – bien que compte tenu de notre examen du Sony X9500G, vous voudrez peut-être attendre.

Modèles américains: XBR-55X950G, XBR-65X950G, XBR-75X950G, XBR-85X950G

Modèles britanniques: KD-55XG9505, KD-65XG9505, KD-75XG9505, KD-85XG9505

(Crédit d’image: Sony)

Téléviseur HDR 4K Sony X9000G (disponible en 49 pouces): Une version X1 Extreme alimentée à prix moyen de ce qui précède – et à un format 49 pouces plus convivial. Actuellement uniquement annoncé pour le Royaume-Uni.

Modèles britanniques: KD-49XG9005

(Crédit d’image: Sony)

Téléviseur HDR 4K Sony X8500G (disponible en 55, 65, 75, 85 pouces): Un pas de plus, le X8500G / XG85 revient à un processeur X1 plus simple (pas de mise à niveau Extreme ou Ultimate) et à des zones de rétro-éclairage et de gradation plus basiques.

Le modèle de l’année dernière était livré avec un éclairage LED de bord, qui ne pouvait tout simplement pas répondre aux exigences des images HDR d’aujourd’hui – mais nous réserverons notre jugement sur celui-ci jusqu’à ce qu’il soit examiné. À partir de 1099 $ / 1399 £ (environ 1549 $ AU).

Modèles américains: XBR-55X850G, XBR-65X850G, XBR-75X850G, XBR-85X850G

Modèles britanniques: KD-55XG8505, KD-65XG8505, KD-75XG8505, KD-85XG8505

Sony X7000G / XG70

Téléviseur HDR Sony XG83 4K (disponible en 43, 49 pouces): Comme le modèle de l’année dernière, le XG83 ne propose que le processeur X1 le plus basique et l’Upscaler 4K X-Reality Pro. Vous obtiendrez toujours des images 4K HDR. mais ils ne seront probablement pas aussi bons qu’ils le seront sur le X9000F et au-dessus. Cela dit, vous pouvez afficher le HDR10 et le Gamma Hybrid Log – et le XG83 arbore un élégant boîtier en aluminium. Actuellement annoncé uniquement pour le Royaume-Uni, à partir de 999 £.

Modèles britanniques: KD-43XG8305, KD-49XG8305

Téléviseur HDR Sony XG81 4K (disponible en 43, 49, 55, 65 pouces): Jusqu’au processeur X-Reality, ce qui signifie que vous n’obtiendrez pas un traitement d’image aussi avancé que ci-dessus, mais vous obtenez une gamme beaucoup plus large de tailles de modèle avec le XG81 – avec seulement un «aspect aluminium brossé». Actuellement uniquement annoncé pour le Royaume-Uni.

Modèles britanniques: KD-43XG8196, KD-49XG8196, KD-55XG8196, KD-65XG8196

Téléviseur HDR Sony XG80 4K (disponible en 43, 49, 55, 65, 75 pouces): Comparable au XG81, mais des zones de gradation plus basiques et un modèle de 75 pouces pour compenser cela. Annoncé pour le Royaume-Uni / États-Unis.

Modèles américains: XBR-43X800G, XBR-49X800G, XBR-55X800G, XBR-65X800G, XBR-75X800G

Modèles britanniques: KD-43XG8096, KD-49XG8096, KD-55XG8096, KD-65XG8096, KD-75XG8096

Téléviseur HDR Sony XG70 4K (disponible en 43, 49, 55, 65 pouces): Cet ensemble exclusif au Royaume-Uni est le produit de la litière HDR: un écran de résolution 4K avec HDR10 et pas grand-chose d’autre. Cependant, vous obtiendrez des images plus nettes que les ensembles Full HD ci-dessous. Disponible en argent ou noir. Actuellement uniquement annoncé pour le Royaume-Uni.

Modèles britanniques: KD-43XG7002, KD-49XG7003, KD-55XG7073, KD-65XG7093, KD-43XG7002, KD-49XG7003, KD-55XG7073, KD-65XG7093, KD-43XG7002, KD-49XG700D, KD-49XG700D 43XG7002, KD-49XG7003, KD-55XG7073, KD-465

Modèles Sony Full HD 2019

Sony W66G (2019)

Sony WG6 / W66G (disponible dans les tailles 43 et 50 pouces): Si vous avez envie d’un téléviseur compatible HDR mais que vous n’êtes pas trop amateur de 4K, le W66G d’entrée de gamme de Sony (WG6 au Royaume-Uni) est exactement ce que vous cherchiez.

Parfait pour les jeux Full HD HDR, ou tout simplement pour extraire des couleurs et une profondeur extra-riches d’un téléviseur à résolution 1080p, ce modèle 2019 est un compromis intelligent entre le coût et les performances.

Modèles britanniques: KDL-43WG663, KDL-43WG663

