Sony va être tellement fou que l’une de ses nouvelles fonctionnalités PS5 les plus chaudes a déjà fuité – .

Sony a fait grand cas de son événement de presse CES 2020 dans les jours précédant le spectacle, et nous nous attendions tous à ce que la société inclue au moins quelques détails préliminaires sur la PlayStation 5 dans ses annonces. Sony a parlé de la PS5, récapitulant toutes les données PS5 qu’elle a partagées jusqu’à présent et offrant une seule petite nouvelle information. Le logo PS5 est apparu au CES, et c’est tout. Sony a taquiné que les fonctionnalités les plus excitantes de la console n’ont pas encore été révélées, et bien que nous n’ayons aucune idée de ce qu’elles sont à ce stade, il y a de plus en plus de preuves pour soutenir l’idée que la PS5 viendra avec une nouvelle fonctionnalité intégrée géniale vu venir.

À la fin du mois de septembre, un brevet Sony a montré un assistant virtuel à commande vocale appelé «PlayStation Assist» qui pourrait aider les joueurs en relayant les informations pertinentes pendant qu’ils jouent aux jeux PlayStation. Cet assistant fournirait des informations en temps réel sur les objectifs du jeu, les objets, les cartes et les événements en jeu. C’est le genre de fonctionnalité qui pourrait certainement être utile, d’autant plus que vous n’auriez pas à vous arrêter d’utiliser un téléphone ou un ordinateur pour rechercher de l’aide dans une quête plus difficile. L’assistant serait là pour aider tout de suite.

Source de l’image: Sony via TechTastic

Quelques semaines plus tard, Sony a dévoilé les nouveaux contrôleurs PS5 et quelqu’un qui a vu l’appareil a dit qu’il avait un trou qui ressemblait à un microphone. Sony ne confirmerait ni ne nierait s’il incluait un microphone sur le contrôleur DualShock de nouvelle génération.

Enfin, un nouveau brevet Sony a détaillé un autre élément technologique que la société avait développé pour les consoles, un système qui serait capable de caractériser le contenu généré par l’utilisateur associé au gameplay. Être capable de dire ce qui se passe à l’écran pendant le jeu est le type de fonctionnalité dont un assistant intelligent aurait besoin.

Cela nous amène à la plus récente découverte de brevet de l’OMPI (via Multiplayer First), qui décrit un contrôleur doté d’un microphone:

Un mode de réalisation de la présente invention qui résout les problèmes de l’exemple conventionnel ci-dessus est un dispositif de commande qui est tenu par la main d’un utilisateur, y compris un microphone, un dispositif de présentation tactile qui présente une sensation tactile à la main de l’utilisateur et un haut-parleur, tandis que l’utilisateur saisit la voix du microphone, le son du haut-parleur est supprimé et une commande de présentation tactile par le dispositif de présentation tactile est effectuée.

Comme pour tout brevet, rien ne garantit que Sony utilisera réellement cette invention pour le contrôleur DualShock 5 de la PS5. Cependant, ce ne sont pas tous des coïncidences. Et ce dernier brevet est la preuve ultime que Sony veut placer un microphone sur un contrôleur.

Si cela se produit, on pourrait facilement supposer que Sony prévoit de faire évoluer les capacités de reconnaissance vocale de la console pour créer des services par-dessus, des services qui pourraient ne pas être disponibles sur la Xbox Series X ou la Nintendo Switch. Et étant donné que tant d’entreprises investissent plus de ressources dans leurs propres assistants, et que Microsoft en a également un (Cortana), il serait certainement logique de voir cet astucieux nouveau début de PlayStation Assistant avec la PS5 cet automne.

Source de l’image: Olly Curtis / Future Publishing / Shutterstock

