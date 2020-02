Sony va fermer UK Game Studio, tout le monde sera licencié

La PlayStation ferme un de ses studios de jeux au Royaume-Uni. La société a confirmé à GI.biz qu’elle allait fermer son studio à Manchester, en Angleterre, qui travaillait sur un titre de réalité virtuelle.

La fermeture est liée aux ambitions de PlayStation “d’améliorer l’efficacité et l’efficacité opérationnelle”. Le rapport indique que chaque employé est mis à pied, bien qu’un nombre spécifique n’ait pas été divulgué.

Le studio de Manchester a été fondé en 2015. Il travaillait sur un jeu VR non annoncé, et le statut de ce projet est maintenant remis en question. On ne sait pas s’il est annulé ou si le développement se déplacera vers un autre studio.

Quoi qu’il en soit, ce n’est que la dernière fermeture de studio de jeu au Royaume-Uni pour PlayStation. Ces dernières années, la société a fermé Guerrilla Cambridge et Evolution. PlayStation possède toujours deux studios au Royaume-Uni, dont Media Molecule (LittleBigPlanet, Dreams) et London Studio (Blood & Truth).

2020 est une grande année pour la marque PlayStation, puisque Sony lance cette année la PlayStation 5. Tout récemment, Sony a lancé le site Web PS5, bien qu’il ne contienne pas beaucoup d’informations.