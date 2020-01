Sony vient d’annoncer une excellente nouvelle fonctionnalité PS5, mais elle était cachée dans un message crypté – .

Cela ne fait aucun doute, la PlayStation 5 est l’un des produits les plus excitants lancés cette année. Microsoft lance également une toute nouvelle console cette saison des fêtes, mais la PS5 reçoit facilement plus d’attention que la Xbox Series X, et les choses pourraient ne pas changer de si tôt. Sony n’a pas encore dévoilé officiellement le matériel PS5, ce qui pourrait expliquer toute l’excitation, mais ce n’est pas comme si la Xbox était le sujet de discussion avant que Microsoft ne dévoile la série X il y a quelques semaines. La nouvelle PlayStation a été présentée dans beaucoup plus de rapports que la Xbox 2020, et elle devrait être lancée très bientôt selon plusieurs sources, peut-être dès le 5 février. Sony n’a pas encore confirmé la conférence de presse officielle de PlayStation, mais la société vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité PS5 impressionnante en la cachant dans un message crypté.

Sony a montré le graphique et le message suivants sur son compte officiel @Sony plutôt que sur la poignée Twitter officielle de la PlayStation:

juste quelques amis qui jouent à des jeux vidéo

🎮🐛 🎮🦐

🎮🦕

🎮🐢

🎮🐌

🎮🐄 🎮🐕

🎮🐆

– Sony (@Sony) 22 janvier 2020

“Juste quelques amis qui jouent à des jeux vidéo”, dit la légende, tandis que le graphique montre un joli motif d’émoticônes. L’emoji du contrôleur de console de jeu peut être vu à côté de toutes sortes d’animaux. Ces amis, quels qu’ils soient, doivent tous utiliser une PlayStation. Sony ne tweeterait pas sur les jeux Xbox ou PC sur son compte principal. Et étant donné que le dévoilement de la PS5 est imminent, cela doit être un teaser PS5. Comment savons-nous à coup sûr? Eh bien, c’est assez évident une fois que vous y pensez… mais les fans ont toutes sortes de suppositions différentes.

Certaines personnes pensent que Sony fait référence aux studios qui travaillent actuellement sur les titres de lancement PS5:

D’autres pensent que c’est un teaser pour une fonctionnalité PS5 non annoncée, prenant en charge jusqu’à huit contrôleurs pour les jeux multi-joueurs:

8 contrôleurs sur 1 PS pour PS5 sur PS4, vous ne pouvez utiliser que 4

– 𝖁𝖎𝖓𝖈𝖊𝖓𝖙🧪☔️ (@vncnt_locoz) 22 janvier 2020

Ensuite, nous avons ceux qui ont essayé de découvrir la date de lancement de la PS5 dans l’image:

La date de révélation de la PS5 est cachée ici quelque part, je la connais.

– Jake Tarver (@THEJakeTarver) 22 janvier 2020

Quelles que soient vos pensées, tout le monde l’associe au lancement imminent de la PS5, bien sûr.

De toutes ces suppositions, ceux qui pensent que Sony pourrait annoncer un nouveau type de gameplay sur PS5 pourraient avoir raison. Il y a quelques mois, nous avons vu un brevet décrivant une technologie qui permettrait à Sony de diviser les expériences de jeu PlayStation en solo en jeux multijoueurs. Plusieurs joueurs pourraient contrôler les éléments qui apparaissent à l’écran et profiter de la même expérience. Par exemple, quelqu’un pourrait contrôler les mouvements tandis qu’une autre personne pourrait manipuler des armes dans un jeu de tir à la première personne. Ce type de gameplay conviendrait certainement au teaser de Sony, bien que ce ne soit que spéculation à ce stade – vous pouvez en savoir plus sur le brevet sur ce lien. L’essentiel est que la PS4 ne prend en charge que quatre contrôleurs à la fois, et maintenant, il est pratiquement confirmé que la PS5 prendra en charge jusqu’à huit contrôleurs.

Source de l’image: Iren Key / Shutterstock

