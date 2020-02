Sony vient de dévoiler le Xperia 1 II pour affronter le Galaxy S20 de Samsung – .

Comme sur des roulettes, Sony a dévoilé son plus récent smartphone phare tôt un lundi à la fin février, mais contrairement aux années précédentes, le nouveau téléphone Xperia a été dévoilé via un événement en ligne uniquement plutôt que le keynote MWC habituel. Là encore, ce n’est pas une année régulière, la menace du coronavirus étant la raison pour laquelle le Mobile World Congress a été annulé. Cependant, les fournisseurs de smartphones comme Sony prévoient toujours de dévoiler un tout nouveau matériel, et Sony Xperia 1 Mark II (Xperia 1 II) en est le premier exemple. Oui, le nom que Sony a choisi pour son rival Galaxy S20 est super ennuyeux, même si ce n’est pas comme si Sony avait un meilleur choix. Comment appelez-vous l’appareil qui réussit le Xperia 1? Xperia 2 est hors de question, donc une variation de Xperia 1 est inévitable. Sony a également dévoilé le combiné milieu de gamme Xperia 10 II lors du même événement, un appareil portant la même structure de dénomination.

Le Xperia 1 II a une conception similaire au produit phare de première génération de la série des combinés Sony ultra-hauts, mais il comporte également quelques changements clés que vous remarquerez facilement si vous êtes un fan de Sony Mobile. C’est la prise casque 3,5 mm, qui marque un retour surprenant, et le module de caméra arrière, qui présente un design légèrement différent.

En ce qui concerne le matériel, le Xperia 1 II contient certaines des caractéristiques que vous attendez des téléphones phares du début de 2020, ainsi que certaines fonctionnalités uniques. L’écran OLED 4K HDR de 6,5 pouces avec un rapport d’aspect 21: 9 est le type d’écran que vous ne trouverez sur aucun autre combiné, mais il ne correspond pas à la nouvelle technologie d’affichage 120Hz de Samsung. Le nouveau Xperia comprend un processeur Snapdragon 865 avec 5G intégré, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 et une batterie de 4000 mAh, ou des composants qui sembleront familiers aux acheteurs Android à la recherche de combinés haut de gamme . Le téléphone est toujours livré avec la certification IP68 / 65, un capteur d’empreintes digitales latéral et un bouton dédié à la caméra et, contrairement à son prédécesseur, il prend en charge la charge sans fil.

Comme avec les autres produits phares de Xperia, Sony fait un point avec le Xperia 1 II pour rappeler aux acheteurs que le combiné exploite certaines des meilleures technologies de Sony d’autres divisions. Il offrira une excellente performance d’affichage pour la consommation de contenu, que ce soit des vidéos ou des jeux, il offrira un son exceptionnel et, bien sûr, un excellent appareil photo. En fait, de nombreux autres nouveaux produits phares Android seront livrés avec des capteurs de caméra fabriqués par Sony à l’intérieur.

L’appareil photo est peut-être l’aspect le plus important de tout téléphone, et bien que le Xperia 1 II ne puisse pas correspondre à l’appareil photo périscope du Galaxy S20 Ultra, Sony dit que le nouveau téléphone dispose de la technologie professionnelle de sa gamme d’appareils photo Alpha pour une mise au point automatique de pointe. ” Le module de caméra à quatre objectifs comprend trois objectifs de 12 mégapixels, un ultra large 16 mm (F2.2), un objectif principal 24 mm (F1.7) et un téléobjectif 70 mm (F2.4), ainsi qu’un iToF 3D (temps de vol indirect) capteur. Enfin, à l’avant, il y a un appareil photo selfie de 8 mégapixels.

Sur le papier, le Xperia 1 II correspond au Galaxy S20 en termes de performances, mais chaque combiné a ses points forts, donc choisir l’une des deux dépendra de ses préférences personnelles. Et le prix plus élevé du S20 pourrait rendre le Xperia 1 II plus intéressant. Les précédents produits phares de Sony n’étaient pas aussi abordables que leurs concurrents, mais cette année, le nouveau téléphone de Samsung est également plus cher que nous ne le pensions. Sony n’a pas annoncé de prix pour le Xperia 1 II, le Xperia 10 II et le Xperia Pro ou les dates de sortie réelles. Mais les deux premiers frapperont plusieurs marchés ce printemps. Soit dit en passant, le Pro est une variante 5G du Xperia 1 II qui cible les vidéastes. Le téléphone Pro est livré avec un port HDMI qui lui permettra d’agir comme un moniteur de caméra – vous pouvez regarder l’intégralité de l’événement uniquement en ligne ci-dessous pour en savoir plus sur les trois combinés Sony:

