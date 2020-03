Sony vient de révéler un énorme détail PS5 et nous l’avons presque manqué – .

Sony n’a rien révélé de nouveau sur la PlayStation 5 depuis plusieurs mois, même si Microsoft a dévoilé la conception et les spécifications principales de la Xbox Series X via deux annonces surprises distinctes.

Mais le responsable des studios mondiaux de PlayStation de Sony a abordé un détail clé concernant la prochaine console: les jeux PS5.

Hermen Hulst a déclaré que Sony s’est engagé à «des jeux solo puissants axés sur la narration». Et ce sont les jeux solo qui feront briller les capacités matérielles de la PS5.

Les yeux du monde du jeu sont tous tournés vers Sony et Microsoft en ce moment, alors que les sociétés se préparent à sortir deux des gadgets les plus importants de l’année. Nous parlons bien sûr de la PS5 et de la Xbox Series X, qui arriveront dans les magasins cet automne, peu importe ce qui se passera avec la nouvelle pandémie de coronavirus. Il y a des inquiétudes concernant les ruptures de stock au lancement car l’épidémie pourrait encore avoir un impact sur la production, mais les consoles devraient atteindre les magasins cette saison des fêtes.

À ce stade, Sony est en train de perdre la guerre de lancement de la console avec Microsoft, car ce dernier a quelques pas d’avance en ce qui concerne les annonces. Microsoft a présenté le design de la série X en décembre et a suivi à la mi-février avec un ensemble presque complet de spécifications et de fonctionnalités. Sony, quant à lui, est resté silencieux sur les deux fronts. Nous n’avons aucune idée de ce à quoi ressemblera la PS5 et les spécifications officielles de la console manquent également en action. Mais Sony vient de révéler un détail considérable sur la PS5, et nous l’avons presque manqué.

La nouvelle PlayStation doit cocher quelques cases clés pour devenir un succès instantané. Tout d’abord, il doit être aussi abordable que possible, compte tenu des performances massives attendues. Deuxièmement, il doit offrir un stockage décent afin que les joueurs puissent y installer de nombreux jeux de nouvelle génération. Troisièmement, la console doit être rétrocompatible afin que tous les jeux PS4 puissent être joués sur le nouveau matériel. Et enfin, la PS5 doit fournir de nombreux nouveaux jeux spécialement conçus pour le puissant combo CPU, GPU et SSD.

Les rumeurs disent que la PS5 coûtera environ 499 $, ce qui est un excellent prix pour une plate-forme de jeu de cette ampleur. En ce qui concerne le stockage, la console serait livrée avec un SSD de 1 To à l’intérieur, ce qui serait plus que décent pour la plupart des gens. La fonctionnalité de compatibilité descendante a été abordée à plusieurs reprises, Sony confirmant qu’elle est une priorité pour l’entreprise. Nous nous attendons à ce que la PS5 prenne en charge tous les titres PS4, bien que les rapports indiquent que la console exécutera également de nombreux jeux conçus pour les générations PlayStation encore plus anciennes.

En ce qui concerne les jeux PS5 exclusifs, nous ne savons pas à quoi nous attendre vraiment de Sony et de ses partenaires. Mais le directeur des studios mondiaux de Sony, Hermen Hulst, s’est ouvert sur le sujet pour le blog PlayStation. L’exécutif n’a révélé aucun nouveau titre Sony pour la PS5, mais il a reconnu que «ce sont les moments les plus excitants lorsque vous développez sur une console», ajoutant que les studios de Sony sont «très durs au travail».

Hulst a expliqué ce qu’il attend des jeux sur la console de nouvelle génération et au-delà, révélant que Sony s’est engagé à «des jeux solo puissants axés sur la narration:»

Nous sommes très attachés au matériel dédié, comme nous l’étions auparavant. Nous allons continuer à faire ça. Et nous sommes très attachés aux exclusivités de qualité. Et aux jeux solo puissants axés sur la narration.

Dans le même temps, nous allons être très ouverts à l’expérimentation, aux nouvelles idées. J’essaie juste de voir ce qui fonctionne. Je pense que cela fait également partie de l’ADN de Worldwide Studios.

Bien sûr, certaines personnes diront que se concentrer sur des jeux solo puissants n’est pas une énorme révélation. C’est aussi ce qui a fonctionné pour la PS4. Mais dans un monde où jouer à des jeux multijoueurs sur toutes les plates-formes, comme la vague de titres de bataille royale qui vous donne un accès instantané au plaisir et à l’action quel que soit l’appareil que vous préférez, l’engagement de Sony envers des jeux solo puissants pourrait être une bouffée d’air frais.

Sans parler des jeux solo qui tireront vraiment le meilleur parti des améliorations matérielles massives de la PS5. Et nous savons déjà que c’est le cas grâce à divers témoignages de développeurs qui travaillent déjà sur des titres PS5. La PS5 offrira des effets bien meilleurs que les consoles précédentes, et elle permettra aux studios de créer des mondes plus grands que tout ce qui a été vu auparavant. Non seulement ces mondes seront plus détaillés qu’auparavant, mais ils se chargeront également beaucoup plus rapidement, ont déclaré les développeurs.

Comme vous pouvez le voir dans le commentaire ci-dessus, Hulst a également déclaré que Worldwide Studios envisageait également des idées expérimentales, taquinant que des surprises pourraient être en route vers la PS5. Comme prévu, il n’a révélé aucun titre PlayStation 5 et ils resteront probablement secrets jusqu’à ce que Sony soit prêt à faire ses grandes annonces et à dévoiler la console elle-même.

