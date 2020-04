Sony WF-XB700, une alternative bon marché aux Apple AirPods

Sony WF-XB700 est le nouveau modèle que la firme japonaise a présenté pour compléter son catalogue d’écouteurs sans fil intelligents. Un segment en pleine expansion qui, comme les montres connectées, anime et domine Apple.

Sony a déjà des modèles comme le WF-1000XM3 pour rivaliser avec les AirPods Pro et vise maintenant les AirPod les moins chers avec ces Sony WF-XB700. Avec une apparence très soignée habituelle chez le fabricant, ils promettent d’être confortables à utiliser grâce à un design ergonomique qui établit un contact avec trois points différents de l’oreille pour s’adapter en toute sécurité. Ils ont également une certification IPX4 pour la résistance à la sueur et aux éclaboussures.

Son fonctionnement est simple grâce à un clavier qui vous permet non seulement de lire, d’arrêter ou de sauter des chansons et de régler le volume, mais également d’accéder à l’assistant vocal sur votre smartphone et de répondre facilement aux appels mains libres. Sur simple pression d’un bouton, vous pouvez vous connecter à l’assistant pour obtenir un itinéraire, écouter de la musique ou communiquer avec vos contacts.

Complètement sans fil Doté d’une conception «True Wireless», une puce Bluetooth transmet le son aux deux oreilles en même temps, et sa conception d’antenne optimisée permet une connexion stable et une expérience d’écoute à faible latence pour l’audio et la vidéo. Sony promet un son profond et puissant avec la technologie EXTRA BASS.

Son autonomie est calculée en 9 heurestandis que le boîtier de charge compact l’agrandit jusqu’à 18 heures lecture de musique. Le système de charge rapide permet une autonomie de 60 minutes avec 10 minutes de charge rapide.

Sony WF-XB700 peut être acheté en deux finitions de couleur, bleu ou noir, et est au prix de 149 dollars / 149 euros. Ils ont l’air bien de concurrencer sur un marché qu’Apple s’est «réchauffé» avec les AirPod.