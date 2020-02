Sony Xperia 1 II: caractéristiques, spécifications et prix

Il Sony Xperia 1 II Elle a été révélée lundi par la marque japonaise à l’époque pour laquelle son événement presse était prévu dans le cadre du MWC 2020 annulé. Un renouvellement de la gamme arrivé l’an dernier et qui continue désormais de montrer clairement que Il succède au précédent, au même titre que le Xperia 10 II.

Il est évident dans le nom, donnant des indices que nous sommes confrontés à un renouvellement qui garde le sillage de l’Xperia 1 d’origine, au lieu d’un grand saut générationnel. Ils sont maintenus de cette manière, par exemple, Écran OLED HDR 6,5 pouces au format élancé 21: 9 avec une résolution 4K qui promet, selon la firme, une “fidélité des couleurs sans précédent”

La 5G et la photographie comme axes

Le Xperia 1 II, en plus de conserver le format susmentionné, continue de s’appuyer fortement sur l’expérience photographique, les modes de prise de vue et d’enregistrement et la lecture de contenu dans le terminal. Quelque chose de possible grâce à l’expérience de Sony dans le secteur audiovisuel à tous les niveaux, qui dans ce cas est également possible grâce à une caméra arrière en triple format – plus ToF – avec Optique ZEISS et offrant un téléobjectif et un grand angle en plus de l’objectif principal.

Xperia 1 II

Écran

6.5 “OLED 4K HDR

Processeur

Qualcomm Snapdragon 865

RAM / Stockage

8/256 Go

Caméra arrière

12 + 12 + 12 MP + ToF 3D

Caméra frontale

8 MP

La batterie

4000 mAh

Résistance

IP65 / 68

Les dimensions

166 x 72 x 7,9 mm

Le poids

181 grammes

Parmi les nouvelles possibilités, une mise au point et une exposition automatiques dans les enregistrements jusqu’à 20 ips, développées à partir de la technologie de sa gamme de caméras Alpha. Le terminal prend également en charge Enregistrement HDR 2K à 120 ips et HDR 4K à 24, 25, 30 ou 60 ips.

L’audio revendique également sa place dans le Xperia 1 II, y compris à la fois des haut-parleurs stéréo et un connecteur jack 3,5 mm, un avertissement rare aujourd’hui dans les terminaux haut de gamme. De plus, avec le smartphone vient DSEE Ultimate, une nouvelle technologie qui utilise l’intelligence artificielle “pour améliorer automatiquement la fréquence audio et le débit binaire en temps réel, amenant chaque piste en audio haute résolution”.

Au-delà, le Xperia 1 II intègre le Snapdragon 865, le dernier processeur Qualcomm en matière premium et une connexion 5G grâce au modem Snapdragon X55. Sa batterie augmente considérablement par rapport à l’année dernière, maintenant avec 4000 mAh et une charge rapide à 21 W qui vous permet de remplir la moitié de sa capacité en une demi-heure.

Sony Xperia 1 II: prix et disponibilité

Le nouveau membre de la gamme la plus sélective de la firme japonaise n’aura pas la tâche facile dans un territoire dominé de plus en plus par ses concurrents chinois, qui jouent un rôle de plus en plus important dans le paysage de la téléphonie mobile. Quoi qu’il en soit, Sony essaiera d’attirer l’attention du respectable auprès de fin du printemps de ce cours, qui sera lorsque le Xperia 1 II arrivera sur le marché européen.

Il sera disponible en noir et violet dans un prix et des versions qui n’ont pas encore été spécifiés par la société.

👇 Plus en hypertexte