Sony Xperia 1 II date de sortie, prix … et la prise casque est de retour

Le prochain téléphone phare de Sony – la suite du Xperia 1 – est maintenant officiel, et il vient avec un nouveau nom surprenant ainsi que la technologie 5G et de nouvelles avancées sous le capot.

Le Sony Xperia 1 II (prononcé Mark 2) est un nouveau téléphone phare de la société que nous prévoyons de mettre en vente plus tard en 2020.Il prend beaucoup de ce qui a rendu le téléphone de l’année dernière génial et cherche à l’améliorer davantage.

Nous nous attendions à ce que le combiné s’appelle le Xperia 2, mais Sony a décidé qu’un nom beaucoup plus normal et facile à comprendre serait d’ajouter des chiffres romains au mélange. Nous ne sommes pas sûrs d’être d’accord.

De plus, de manière frustrante, nous n’avons pas encore été en mesure de gérer le téléphone chez TechRadar, mais nous avons eu un briefing solide et une description des principales caractéristiques et fonctionnalités, que nous avons distillées ci-dessous.

Sony ne nous a pas encore indiqué la date de sortie du Xperia 1 II ni le prix, mais on nous a dit qu’il serait en vente à un moment donné au cours du “printemps 2020”.

Cela signifie que nous le verrons probablement avant la fin mai, mais une date exacte n’a pas encore été annoncée.

Le Xperia 1 de Sony a été annoncé à une heure similaire en 2019, mais il n’était pas en vente avant juin, nous nous attendons donc à un calendrier de sortie similaire pour cet appareil.

Nous pouvons utiliser le prix du Xperia 1 pour juger du coût probable du Xperia 1 II. Ce téléphone a coûté 949 $ / 849 £ (environ 1 365 AU $), alors attendez-vous à un prix phare tout aussi élevé pour ce combiné de suite.

Conception, affichage et prise casque du Sony Xperia 1 II

Si vous avez vu le Xperia 1, vous en saurez beaucoup sur les détails de conception qui se trouvent ici. Ce n’est pas un téléphone d’apparence différente du combiné de l’année dernière.

La grande nouvelle dans le monde des smartphones est que vous pouvez, une fois de plus, brancher des écouteurs «normaux».

Les Sony Xperia 1 et Xperia 5 de 2019 ont abandonné la prise casque 3,5 mm sur les traces d’Apple et de bien d’autres, mais pour le tout nouveau Xperia 1 II, la société ramène le port utile.

Le dernier téléphone phare de Sony dispose d’une prise casque 3,5 mm sur le bord supérieur, tandis que le Xperia 10 II – une suite du Xperia 10 de l’année dernière – dispose également de la technologie héritée.

Le raisonnement de Sony est que beaucoup de ses fans veulent le choix à la fois des casques filaires et des options sans fil, il peut donc aussi proposer la prise en option.

Sony n’a pas révélé si quelque chose avait été retiré du téléphone pour inclure la prise casque. Il semble que l’espace à l’intérieur de l’appareil était facile à trouver, car la société a également augmenté la taille de la batterie et ajouté des fonctionnalités supplémentaires telles que la 5G et la recharge sans fil pour le 2020 Xperia 1.

Comme les produits phares Sony précédents, ce combiné dispose d’un affichage au format 21: 9, ce qui signifie que le design peut être un peu plus long que votre combiné actuel.

Il est conçu pour mieux paraître lors de la lecture de contenu grand écran sur votre téléphone, mais il donne également à l’écran du téléphone un aspect allongé par rapport aux autres combinés.

Il est livré avec un écran de 6,5 pouces doté d’une résolution 4K (1644 x 3840). Il s’agit d’un panneau HDR OLED, et il semble sur papier être un écran très similaire à ce qui est inclus sur le Sony Xperia 1.

(Crédit d’image: Sony)

Cependant, la société a inclus une nouvelle fonctionnalité qui permettra un effet à 90 Hz sur l’écran, mais il ne semble pas utiliser un véritable panneau à 90 Hz. C’est un choix étrange compte tenu de l’évolution vers des écrans à fréquence d’images élevée de concurrents comme le OnePlus 7T et le Samsung Galaxy S20.

En ce qui concerne la construction, le Sony Xperia 1 II a des dimensions de 166 x 72 x 7,9 mm et pèse 181 grammes.

Le design est en verre à l’avant et à l’arrière – tous deux protégés par la technologie Gorilla Glass 6 de Corning – et il sera disponible en noir ou en violet. Il a également une lunette complète en haut, plutôt qu’une encoche ou un poinçon.

Il y a des haut-parleurs stéréo orientés vers l’avant, un scanner d’empreintes digitales latéral et un connecteur USB-C au bas de l’appareil, tandis que le bord supérieur comporte la prise casque 3,5 mm susmentionnée.

(Crédit d’image: Sony)

Le téléphone est également résistant à l’eau et à la poussière, comme l’ont été d’autres produits phares Sony récents. Il a un indice de protection IP65 / 68, donc il devrait être capable de survivre aux éclaboussures d’eau ou à un voyage sur une plage de sable.

Appareil photo Sony Xperia 1 II

(Crédit d’image: Sony)

L’appareil photo est un autre domaine sur lequel Sony a mis l’accent, et la vitesse est le nom du jeu.

L’appareil photo comprend un capteur principal 12MP f / 1.7, un téléobjectif 12MP f / 2.4 (avec zoom optique 3x) et un capteur ultra large 12MP f / 2.2, ainsi qu’un capteur de temps de vol 3D que la société prétend offrir. technologie révolutionnaire d’autofocus ».

Il utilise une technologie développée par Sony pour sa gamme d’appareils photo Alpha, et l’objectif ici est de vous donner la meilleure photo grâce à un autofocus plus puissant.

La technologie peut effectuer des calculs d’autofocus et d’exposition automatique à 60 images par seconde tandis que l’appareil photo lui-même peut prendre 20 photos en mode rafale chaque seconde.

Nous n’avons pas encore vu cela dans la pratique, mais Sony affirme qu’il améliore l’autofocus dans des conditions de faible luminosité ainsi que dans la prise de vue quotidienne. Le téléphone peut également enregistrer des vidéos en 4K HDR jusqu’à 60 ips.

À l’avant du téléphone, il y a une caméra selfie 8MP f / 2.0, et Sony n’a pas encore expliqué s’il y avait des améliorations significatives pour les prises de vue frontales.

Spécifications et durée de vie de la batterie du Sony Xperia 1 II

À l’intérieur du Xperia 1 II, il y a un chipset Qualcomm Snapdragon 865, qui est l’un des meilleurs processeurs du marché. Il est susceptible d’offrir de bonnes performances et d’être en mesure de faire face à toutes les tâches que la plupart des autres téléphones haut de gamme peuvent effectuer.

Le téléphone est livré avec 8 Go de RAM pour le faire fonctionner. Côté stockage, vous disposez de 256 Go d’espace pour jouer ici, et c’est extensible avec une carte microSD.

La 5G est l’un des grands sujets de discussion du Xperia 1 II, et elle inclura la technologie en standard – il n’y a pas de variante 4G uniquement de ce téléphone.

(Crédit d’image: Sony)

Sony a également apporté de grandes améliorations à la batterie de cet appareil en l’augmentant à 4000 mAh sur le Xperia 1 II, contre 3330 mAh sur le Xperia 1.

Cette augmentation peut permettre une durée de vie de la batterie améliorée, et il y a également une charge rapide ici qui permettra jusqu’à 50% de charge en 30 minutes. Pour obtenir ces résultats, vous devrez cependant acheter un chargeur séparé.

Il s’agit du premier téléphone de Sony depuis un certain temps à inclure également la recharge sans fil. Nous ne savons pas grand-chose sur la vitesse à laquelle cela se chargera en minutes, mais nous savons qu’il sera compatible avec des chargeurs qui fonctionnent jusqu’à 15 watts.