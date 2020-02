Sony Xperia 10 II: caractéristiques, spécifications et prix

La nouveauté de Sony dans la section mobile est la Xperia 10 II, qui rejoint le Xperia 1 II en termes de renouvellement d’appareils par la marque. Celui-ci, qui remplace le précédent Xperia 10, conserve l’essence de la génération précédente avec de nouveaux ajouts intéressants.

Le plus notable reste son engagement envers le format 21: 9, rien de commun dans le segment moyen du marché mais auquel la société japonaise reste fidèle pour une autre année comme principal élément distinctif contre la concurrence. Ce panneau, OLED et de 6 pouces, il offre de nombreux avantages pour réaliser un multitâche plus efficace et une vision enrichie du contenu, comme l’a dit la marque.

Triple caméra pour suivre la tendance du marché

Avec plusieurs fabricants pariant sur le milieu de gamme pour trois, quatre ou même cinq objectifs pour leurs smartphones, Sony cette année monte la configuration arrière à un triple format de 12, 8 et 8 mégapixels, offrant des capacités de grand angle et téléobjectif.

Xperia 10 II

Écran

6 “OLED FHD +

Processeur

Qualcomm Snapdragon 665

RAM / Stockage

4/128 Go

Caméra arrière

12 + 8 + 8 MP

Caméra frontale

8 MP

La batterie

3600 mAh

Résistance

IP65 / 68

Les dimensions

157 x 69 x 8,2 mm

Le poids

151 grammes

L’intérieur est le Processeur Qualcomm Snapdragon 665 et batterie 3600 mAh, qui intègre le système de charge adaptative Xperia pour gérer la charge intelligemment la nuit. De cette façon, il sera facturé jusqu’à 90% et, grâce à l’apprentissage des habitudes de la personne, remplira les 10% restants dans les instants avant de le débrancher du courant.

Le Sony Xperia 10 II a Résistance IP65 / IP68 à l’eau et à la poussière et dispose également d’une prise casque 3,5 mm, un connecteur clé pour de nombreux amateurs audio et pas toujours trouvé dans les derniers appareils à sortir.

Prix ​​et disponibilité du Sony Xperia 10 II

Sony n’a pas encore communiqué la date exacte à laquelle ce smartphone arrivera sur le marché, bien qu’il le fasse au printemps en deux couleurs: noir et blanc.

