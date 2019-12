Sony Xperia 2: ce que nous voulons voir

Autres téléphones que nous attendons en 2020:

Le Xperia 1 a été le début d'une nouvelle gamme phare de Sony, avec un nouveau rapport d'aspect et des spécifications vraiment haut de gamme. Étant donné qu'il a été introduit en février 2019, nous attendons un successeur à la même époque en 2020 – et nous entendons déjà des rumeurs sur le Sony Xperia 2.

Il n'y a pas encore grand-chose, mais ce que nous entendons double les avantages du Xperia 1 d'origine – à savoir, les modifications possibles de son écran 21: 9 convivial qui pourraient potentiellement apporter une encoche ou un trou de perforation. Nous sommes encore au début du cycle de vie des fuites et des rumeurs, donc de nombreux changements pourraient être en magasin que nous n'avons tout simplement pas encore vus.

Nous avons également établi une liste de souhaits des choses que nous voulons du téléphone, alors lisez la suite pour notre guide constamment mis à jour du combiné, couvrant tout ce que nous avons entendu et tout ce que nous espérons.

Mise à jour: Une fuite majeure a révélé la conception et les spécifications possibles du Sony Xperia 2, indiquant une légère dégradation à certains égards du Xperia 1. Mais une autre suggère une extension de l'écran 21: 9 pour loger la caméra frontale dans une encoche ou un trou de perforation au lieu du cadre supérieur à barre noire du Xperia 1.

Qu'Est-ce que c'est? Le prochain fleuron de Sony

Quand est sorti? Peut-être avant la fin de 2019

Combien cela coûtera-t-il? Il aura un prix haut de gamme

Le Sony Xperia 1 a été annoncé en février 2019, mais il n'a pas été mis en vente avant juin. Ces deux choses pourraient vous faire penser que nous n'obtiendrons pas un Sony Xperia 2 avant février 2020 ou plus tard, et c'est tout à fait possible, mais les antécédents de Sony suggèrent le contraire.

Vous voyez, la société lance généralement deux fleurons chaque année, le deuxième arrivant au troisième trimestre, souvent annoncé à l'IFA (un salon technologique à Berlin, en Allemagne). Nous n'avons pas eu le Xperia 2 à IFA 2019 cependant – au lieu de cela, nous avons obtenu le Xperia 5, qui offrait certaines des fonctionnalités du Xperia 1 dans un facteur de forme plus petit et avec une légère remise.

Cela semblerait laisser la voie libre pour une annonce complète de Sony Xperia 2 pleine taille à la fin de 2019 ou dans la première partie de 2020. Nous pourrions bien voir le téléphone faire ses débuts lors de l'expo MWC 2020 au fin février.

Chaque fois que le Sony Xperia 2 atterrit, il est sûr qu'il sera cher. Le coût exact n'est pas clair pour l'instant, mais pour référence, le Xperia 1 a été lancé à 949 $ / 849 £ (environ 1 365 $ AU), de sorte que le Sony Xperia 2 pourrait bien avoir un prix similaire.

Il est difficile de séparer les rumeurs du Xperia 2 du Xperia 5 déjà lancé, mais une rumeur que nous avons entendu est que le Xperia 2 exécutera le processeur Snapdragon 865. Ce chipset n'est apparu sur aucun combiné à ce jour, de sorte que le Xperia 2 serait instantanément l'un des téléphones les plus puissants de la planète.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Sony prévoit quelque chose de spécial pour l'appareil photo, avec peut-être jusqu'à huit objectifs à l'arrière. Prenez ça avec une pincée de sel pour l'instant.

Notre examen le plus proche de ce qui pourrait être le Sony Xperia 2 provient des rendus qui ont fui (ci-dessous), qui montrent une caméra arrière à triple objectif descendant le bord gauche (plutôt que d'être centrale comme sur le Xperia 1).

Le design ressemble autrement au Xperia 1, avec un dos uni, un écran 21: 9 probable, un bord droit encombré de boutons et une lunette pleine au-dessus de l'écran. Un récent dépôt de brevet suggère que Sony pourrait abandonner la lunette supérieure pleine barre propre mais datée au profit d'une encoche ou d'un trou de perforation.

Sony Xperia '2' ou non, voici à quoi ressemble leur nouveau vaisseau amiral plus petit – photos officielles des variantes noir, bleu et rouge foncé: https://t.co/1oX6Cntg7T31 août 2019

Cependant, la source de ces images ajoute que l'écran est apparemment un écran AMOLED de 6,1 pouces 1080 x 2520, ce qui serait à la fois une résolution plus petite et plus basse que l'affichage de 6,5 pouces 1644 x 3840 sur le Xperia 1.

En tant que tel, alors qu'ils décrivent cela comme le prochain produit phare de Sony, il est possible que le téléphone soit lancé comme autre chose que le Xperia 2 – peut-être le Xperia 1S ou 1V, ou peut-être le Xperia 1 Compact.

Ils affirment également que ce téléphone aura un chipset Snapdragon 855, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une caméra arrière à triple objectif avec un objectif principal de 12 MP, un téléobjectif de 12 MP et un grand angle de 12 MP. Cela rendrait les spécifications en dehors de l'écran très similaires à celles du Xperia 1, tandis que le Xperia 2 va probablement avoir plus de punch.

Ailleurs, nous avons également vu des rendus de cas de fuite (ci-dessous), qui correspondent aux images divulguées ci-dessus.

Le cas #Sony # Xperia2 correspond aux rendus CAD @OnLeaks précédemment divulgués. pic.twitter.com/XxDjEg2PZz9 juillet 2019

Le design correspond également à un rendu de fuite antérieur partagé par CashKaro, la source de cette fuite ajoutant que le Sony Xperia 2 a apparemment un écran de 6,1 pouces et mesure 158 x 68,3 x 8,3 mm (atteignant 9,2 mm au niveau de la bosse de la caméra arrière) .

Selon les rumeurs, le téléphone aurait également un chipset Snapdragon 855 et 6 Go de RAM, ainsi qu'une batterie de 3000 mAh avec prise en charge de la charge sans fil.

Ailleurs, Sumahoinfo a repéré un profil d'agent utilisateur pour un téléphone Sony censé être le Xperia 2. Il a une résolution d'écran de 1644 x 3840, ce qui est le même que le Xperia 1, pointant donc également vers le même rapport d'aspect 21: 9 . Bien que ce soit notamment une résolution plus élevée qu'une autre fuite ne l'a dit.

Enfin, LetsGoDigital a repéré une marque Sony pour quelque chose appelé «S-Cinetone». Nous ne sommes pas sûrs de ce que c'est et il n'y a aucune garantie que cela arrivera au Sony Xperia 2, mais d'après le nom, cela ressemble à quelque chose de lié à la réalisation de films, qui est une fonctionnalité sur laquelle Sony a mis l'accent sur le Xperia 1. .

Ce que nous voulons voir

En plus de ce que nous avons entendu parler du Sony Xperia 2 ci-dessus, nous avons également une liste de choses que nous attendons de lui. Vous le trouverez ci-dessous.

1. Un écran plus lumineux

Le Sony Xperia 1 dispose d'un grand écran à bien des égards, mais il est insuffisant en termes de luminosité, ce qui signifie que le contenu n'est pas aussi beau qu'il pourrait l'être autrement. C'est encore plus un problème lors de l'utilisation du téléphone en plein soleil.

Il semble que cela devrait être une solution facile pour Sony de rendre le Xperia 2 plus lumineux, d'autant plus que la plupart des téléphones semblent avoir des écrans plus lumineux, alors espérons simplement que Sony est conscient du problème et choisit de le résoudre.

2. Une batterie beaucoup plus grande

Le Sony Xperia 1 est un téléphone massif avec une batterie étrangement petite de 3 330 mAh, ce qui a fait qu'il a du mal à durer une journée d'utilisation modérée dans nos tests. Ce n'est vraiment pas suffisant, nous aimerions donc voir Sony intégrer une batterie plus grande dans le Xperia 2 et garantir que le téléphone dure plus longtemps.

Le Samsung Galaxy S10 Plus, Huawei P30 Pro, OnePlus 7 Pro et d'autres ont tous des batteries de 4 000 mAh ou plus, alors j'espère que Sony suivra.

3. Un scanner plus élégant

Nous avons deux problèmes avec le scanner d'empreintes digitales du Sony Xperia 1. Tout d'abord, le gros: il ne reconnaît tout simplement pas assez souvent notre doigt. En fait, dans notre examen, nous avons constaté qu'il ne fonctionnait avec succès qu'environ 40% du temps, ce qui ne suffit pas.

L'autre problème est la position du scanner. Il est monté sur le côté, ce qui n'est pas vraiment un endroit terrible pour lui. Il le garde à l'écart et le rend plus accessible lorsque le téléphone est sur un bureau qu'un scanner orienté vers l'arrière. Mais dans un monde où de nombreux produits phares ont des scanners à l'écran, cela semble aussi un peu daté.

Nous aimerions donc voir Sony mettre le scanner à l’écran du Xperia 2, et nous voulons vraiment, vraiment, que Sony améliore la fiabilité du scanner.

4. Un look tout écran

L'emplacement du scanner d'empreintes digitales n'est pas le seul aspect daté de la conception du Sony Xperia 1, il a également un cadre plein au-dessus de l'écran et un assez grand en dessous.

Pour le Xperia 2, nous aimerions voir Sony rétrécir le cadre inférieur vers le bas et remplacer celui du haut par un trou de perforation ou une encoche, ou même s'en débarrasser complètement et utiliser une caméra contextuelle ou à l'écran.

5. Mises à niveau de la caméra

Le Sony Xperia 1 possède trois objectifs arrière, mais deux d'entre eux sont légèrement défectueux, l'objectif grand angle laissant parfois les photos sembler anormalement étirées, tandis que le téléobjectif ne prend en charge que le zoom optique 2x, ce qui est inférieur à ce que nous aimerions.

Ce ne sont pas des problèmes énormes, mais ce sont aussi des points d'amélioration évidents et avec la plupart des gens qui utilisent leur téléphone comme appareil photo principal, ce sont des améliorations qui seront sûrement appréciées.

6. Charge sans fil

Une caractéristique phare qui manque au Sony Xperia 1 est la recharge sans fil. Bien qu'il ne soit pas tout à fait seul dans ce domaine, la charge sans fil est devenue une fonctionnalité assez standard à l'extrémité supérieure, il est donc décevant qu'elle manque ici. Espérons que pour le Xperia 2, Sony le mettra en œuvre.

7. Le même rapport hauteur / largeur

Nous avons des sentiments mitigés à propos du rapport d'aspect 21: 9 du Sony Xperia 1, car même s'il est idéal pour regarder des vidéos, il n'est sans doute pas si bon pour de nombreux autres cas d'utilisation. Mais c'est différent de la grande majorité des autres téléphones, et ça nous plaît.

Dans un océan de combinés presque identiques, ce rapport d'aspect plus large aide le Sony Xperia 1 à se démarquer, nous aimerions donc le voir revenir pour le Sony Xperia 2.