Sony Xperia 5 Plus

2019 a été l’année où Sony a réinitialisé, une fois de plus, le compteur de ses appareils mobiles. Avec le Xperia 1 et le Xperia 5, leurs propositions sont arrivées dans la gamme haute à un moment où l’emblématique fabricant japonais en a plus que jamais besoin.

Dans les coulisses du CES 2020 – où ils ont dévoilé le logo que nous pouvons désormais appeler officiellement PS5 et même son design de voiture électrique -, le rendu de ce qui sera le prochain smartphone haut de gamme de la marque, le Xperia 5 Plus.

Onleaks

Toujours la nomenclature de Sony n’est pas claire Pour son prochain haut de gamme, le Xperia 5 Plus vous invite à penser à une version plus grande du Xperia 5. Sinon, bien sûr, car il s’agit en soi d’une version plus petite du Xperia 1 présentée début 2019.

Les premières fonctionnalités, apportées par OnLeaks – qui a déjà filtré les designs de nombreux terminaux, du dernier iPhone au prochain Galaxy S -, sont encore rares, mais il est possible d’apprécier certains détails, en particulier en termes de design.

Onleaks

Sony répète ce que nous avons déjà vu, et le fait toujours garder les bords symétriques dans sa partie supérieure et inférieure – pas d’encoches ou d’écrans perforés encore dans la maison japonaise – mais ceux-ci sont plus petits que jusqu’à présent.

L’écran grandit ainsi légèrement à partir des 6,5 pouces du Xperia 1 jusqu’à 6,6 pouces, avec pratiquement aucune trace sur la taille du terminal. Cela resterait dans la technologie OLED que nous avons vue dans la dernière génération.

Onleaks

S’il n’y a pas de surprise majeure, dans ce Xperia 5 Plus, nous verrons un double haut-parleur avant, un nouvelle caméra 3D ToF pour mesurer la profondeur à côté des trois capteurs habituels, un capteur d’empreintes digitales sur le côté et même une prise casque 3,5 mm.

Ce qui n’est pas clair, c’est si ce terminal arrivera comme un pur haut de gamme 2020, avec les dernières puces Qualcomm pour cela et avec le support 5G qu’ils méritent ou s’ils seront une version plus mise à jour de leurs propositions en 2019.

