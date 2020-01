Sony Xperia 5 Plus apparaît dans ces premiers rendus

Au cours de cette dernière période, nous avons pu constater l’arrivée de plusieurs smartphones de différentes sociétés du secteur, telles que Realme, Redmi, Samsung et Xiaomi, sur le marché mobile. Cependant, nous n’avons pas entendu parler de la société japonaise depuis un certain temps Sony dans ce secteur, mais apparemment très bientôt, nous verrons un nouveau smartphone arriver sur le marché. L’appareil en question est l’avenir Sony Xperia 5 Plus, qui a été repéré sur le net en certains rendent des images.

Sony Xperia 5 Plus: conception similaire à la version standard

Au cours du mois de septembre, le haut de gamme Sony Xperia 5 a été annoncé, mais c’est maintenant au tour d’analyser ce que sera l’avenir Sony Xperia 5 Plus. Dès le premier rendu des images publiées en ligne par le leaker @OnLeaks, nous pouvons observer comment la conception du terminal sera très similaire à celle du modèle précédent. Changer devrait être la taille globale de l’appareil, étant donné que sur le nouveau smartphone il y aura un Écran OLED avec une diagonale plus grande, c’est-à-dire égale à 6,6 pouces.

Aussi sur ce modèle, les cadres semblent donc très petits ou presque inexistants sur les côtés. Plus tard, nous retrouverons les capteurs photographiques. Plus précisément, il semble y en avoir un caméra arrière quad et l’un de ces capteurs devrait être un capteur ToF. Sur le cadre latéral, on retrouve la même disposition des touches du modèle précédent et il y a aussi le capteur biométrique physique latéral. Contrairement à son prédécesseur, à bord de ce nouveau modèle, il y aura prise audio 3,5 mm pour les écouteurs.

Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose d’autre, en particulier en ce qui concerne le processeur qui sera monté à bord. Cependant, le dernier Xperia 5 était un appareil haut de gamme, nous nous attendons donc également à ce que Sony Xperia 5 Plus un processeur de haut niveau.