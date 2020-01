Sony Xperia 5 Plus fuit avec un écran de 6,6 pouces et une prise casque

Sony a officiellement présenté le Xperia 5 compact de 6,1 pouces à l’IFA en septembre de l’année dernière, il n’est donc pas surprenant que les premières fuites d’un successeur ou d’un modèle sœur commencent à apparaître maintenant. Des rendus CAD de certains Xperia 5 Plus ont été publiés sur Slashleaks. L’appareil semble presque identique à son petit frère, mais est livré avec un écran plus grand et une prise casque.

Comme tout téléphone Sony récent, le Xperia 5 Plus a l’air beaucoup plus carré avec des coins légèrement arrondis. Son dos et son écran en verre se contentent de bords incurvés, ce qui est rafraîchissant par rapport à de nombreux autres fabricants. La bosse de la caméra se compose de trois objectifs non spécifiés et d’un capteur de temps de vol. Outre une bascule de volume et un déclencheur, le côté droit du téléphone dispose d’un bouton d’alimentation avec un lecteur d’empreintes digitales intégré, tandis que vous pouvez trouver un port USB-C en bas et une prise casque en haut. À l’avant, l’écran OLED de 6,6 pouces dégagé est flanqué de haut-parleurs stéréo et d’une caméra selfie 8MP.

Le téléphone est censé mesurer environ 168,2 x 71,6 x 8,1 mm ou 9,3 mm lorsque vous incluez la bosse de la caméra à l’arrière. Il n’y a aucune mention du matériel interne, mais nous espérons certainement que Sony mettra à niveau le Snapdragon 855 du Xperia 5 normal, ce qui serait approprié pour un combiné 2020.

La fuite ne mentionne pas quand Sony pourrait sortir le Xperia 5 Plus. Il est peu probable que nous voyions un dévoilement officiel lors du CES. À en juger par l’histoire, la société pourrait lancer le téléphone lors du MWC à Barcelone le mois prochain.