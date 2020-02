Sony Xperia L4 est officiel: écran 21: 9 et triple caméra

Le nouveau milieu de gamme de la société japonaise vient d’être annoncé Sony, ou le nouveau Sony Xperia L4. Il s’agit de l’évolution naturelle de son prédécesseur, le dernier Sony Xperia L3. Mais analysons tout plus en détail.

Sony Xperia L4 officiel: voici le nouveau milieu de gamme de la marque Sony

Le nouveau smartphone milieu de gamme de la société japonaise apporte quelques nouveautés d’un point de vue esthétique. Suivant les lignes esthétiques du Sony Xperia 1 haut de gamme frère, ce nouvel appareil est équipé d’un affichage au format 21: 9, tandis que sur le modèle précédent, nous avions un écran 18: 9. Le panneau est spécifiquement un écran LCD IPS avec une diagonale de 6,2 pouces en résolution HD +.

Une autre nouveauté est la présence au sommet d’un encoche goutte à goutte où l’on trouve un appareil photo selfie de 8 mégapixels. Côté caméra, nous en avons une à l’arrière triple caméra arrière, placé verticalement sur le côté gauche du corps, selon la tradition de l’entreprise. Les capteurs photo sont de 13 + 5 + 2 mégapixels.

En revanche, cela ne change pas beaucoup par rapport au passé en termes de performances. Le nouveau Sony Xperia L4 il est en fait alimenté par le processeur MediaTek Helio P22, ou le même SoC que son prédécesseur. Comme mémoire, nous avons à la place 3 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. À bord de l’appareil, nous avons ensuite une batterie de 3580 mAh avec prise en charge pour une charge rapide et la prise audio 3,5 mm pour les écouteurs.

La nouvelle gamme moyenne de Sony sera disponible à l’achat sur différents marchés à partir du printemps prochain dans les couleurs noir et bleu. Pour le moment, nous n’avons aucune information officielle concernant le prix de vente.