Sony Xperia Pro examine le créneau des professionnels de l’image

Après la présentation d’une rigueur correspondant au MWC jamais tenue, où Sony a dévoilé le nouveau Xperia 1 II – ou comme le dit la marque elle-même, en suivant de près la nomenclature de son équipement d’imagerie: Xperia 1 Mark II – révèle également les intentions pour aller plus loin dans l’un des segments qui vous convient le mieux: l’audiovisuel.

Sony dévoile le Xperia Proun smartphone toujours en développement pour pointer vers la niche plus que l’expérience photographique et l’enregistrement vidéo. Un espace dans lequel seul RED a été introduit jusqu’à présent, avec des résultats désastreux dans son Hydrogen One.

Sony Xperia Pro, smartphone comme outil photographique avec 5G

Le Xperia Pro est toujours un terminal en développement, mais ce n’est pas pour cette raison que Sony a évité de donner trop de détails à ce sujet. Nous savons que vous aurez le même processeur Snapdragon 865 que le Xperia 1 II, ainsi qu’avec Connectivité 5G qui sera le mmwave le plus ambitieux cette fois.

Avec ces capacités, Sony le postule comme un outil activer le streaming vidéo en temps réel, et il l’a donc déjà testé lors de ses premiers tests sur le terrain par la main de CNBC et de Verizon aux États-Unis. Avec le smartphone, vous pouvez faire un affichage en temps réel de ce qui est enregistré, grâce également à son port HDMI dédié supplémentaire.

Il n’est pas encore clair que la meilleure façon de fournir l’un de ces équipements d’enregistrement de connectivité coûteux soit par le biais d’un smartphone qui est désactivé en tant que tel pendant son utilisation, mais Sony fait des efforts dans ce sens.

Parmi ses principales caractéristiques, nous trouvons un écran ultra-large au format 21: 9 de 6,5 pouces, Résolution 4K (3840 x 1644) en OLED et avec des capacités HDR, avec une protection Gorilla Glass 6 et une résistance IP68.

Fait intéressant, avec la nouvelle génération, Sony récupère la prise casque 3,5 mm dans sa gamme la plus élevée. De cette façon, il couvre l’espace que la grande majorité des fabricants ont laissé orphelin, en évitant ce composant.

Son caméras sera le même que celui que nous voyons dans le dernier Xperia 1: un Capteur principal 1 / 1,7 “, avec 12 MP résolution et f / 1,7, un téléobjectif de 70 mm (près du zoom optique 3x) également 12 MP avec ouverture f / 2,4, et un grand angle de 16 mm à côté d’une ouverture f / 2,2. De plus, il embarquera un capteur ToF pour mesurer la profondeur, et sa caméra frontale sera de 8 MP et f / 2.2.

Le processeur principal sera accompagné d’un 8 Go de RAM, 512 Go de mémoire UFS interne et prise en charge des cartes microSD jusqu’à 1 To de capacité. Sa batterie aura une capacité de 4000 mAh, et aura un support USB Power Delivery pour la charge, probablement dans les 18 W de ses frères.

