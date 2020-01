Sora est la solution pour les bibliothèques K-12 souhaitant faire une transformation numérique

L’une des plus grandes déceptions des années 2010 pour moi dans le domaine de l’éducation a été que le marché du livre numérique K-12 n’a jamais évolué en quelque chose avec Apple, Amazon ou Google. Ils ont peu d’effet de levier auprès des éditeurs de manuels, et en réalité, il y a très peu d’argent à gagner pour les grands éditeurs de technologie sans faire quelques acquisitions. Quand Apple a annoncé la prise en charge des manuels numériques en 2012, ils avaient de grands espoirs, mais malheureusement, peu de choses en sont venues. Même au-delà des manuels, Apple et Amazon ont peu fait pour réinventer l’expérience de la bibliothèque dans les écoles. Amazon serait un partenaire idéal pour les écoles, mais leur offre d’éducation est faible. Sora semble être la solution parfaite pour les bibliothèques de la maternelle à la 12e année souhaitant effectuer une transformation numérique.

À propos de faire le grade: Un samedi sur deux, Bradley Chambers publie un nouvel article sur Apple dans l’éducation. Il gère des appareils Apple dans un environnement éducatif depuis 2009. Grâce à son expérience du déploiement et de la gestion de 100 Mac et 100 iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont les produits Apple fonctionnent à grande échelle, les histoires des tranchées de la gestion informatique et les façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les étudiants.

Il y a quelques mois, j’ai écrit un article sur la fonctionnalité Kindle avec le système de bibliothèque publique des États-Unis était une fonctionnalité de tueur que Apple Books devait adopter. Libby est l’une des applications / services que j’ai testés. Libby est construit par OverDrive, qui a longtemps été intégré au système de bibliothèque américain. Même si vous n’avez pas de Kindle, vous pouvez utiliser Libby pour lire des livres électroniques sur vos appareils iOS et écouter des livres audio. Bien qu’elle ne soit pas aussi grande que la base de données Audible, il existe encore plusieurs options intéressantes pour écouter / lire des livres gratuitement.

J’ai récemment découvert un autre produit qu’OverDrive propose: Sora. Sora est au catalogue de la bibliothèque de votre école ce que Libby est à votre bibliothèque publique.

Sora est la passerelle de votre école vers le plus grand catalogue d’ebooks et de livres audio de l’industrie en classe et au-delà. Les élèves peuvent lire et écouter sur n’importe quel appareil, et les enseignants peuvent attribuer et suivre les progrès des élèves.

Avec Sora, les écoles peuvent autoriser un certain nombre de livres / livres audio pour leur école, puis les étudiants peuvent se connecter pour y accéder sur iOS, Android ou sur le Web. Tous les progrès sont synchronisés sur un compte que l’élève enregistre lors de son inscription à Sora (les écoles doivent s’inscrire à l’avance). Les étudiants peuvent également accéder à tous leurs contenus sous licence sur tous leurs appareils. Il permet également aux enseignants de répondre au niveau de lecture individuel de chaque élève, de créer des plans de cours, etc.

Près de huit ans après qu’Apple a dévoilé son plan pour réinventer les livres dans la salle de classe, Sora a repris le flambeau. Ils offrent une plate-forme robuste aux écoles pour gérer, concéder sous licence et prêter des livres numériques et des livres audio. Bien qu’Apple propose des options d’achat en masse de livres pour les écoles, ils n’ont pas de moyen de les prêter et de récupérer la licence à l’avenir. Pour les écoles qui réutilisent les livres année après année, cette différence est un facteur clé.

Sora possède un large catalogue de livres (plus de 5 000 éditeurs) et offre une variété d’options de licence. Ils offrent des options pour acheter des titres individuels (parfaits pour les livres à usage fréquent), des locations de livres (définir un certain nombre de caisses dans une période prédéterminée), la location à court terme pour les groupes, le paiement à l’utilisation et simultané (parfait pour les volumes élevés) titres). Sora est désormais disponible dans 23 000 écoles aux États-Unis. Pour les écoles qui comptent sur Google Classroom pour attribuer du contenu et des devoirs, Sora est également compatible avec cela.

Conclusion sur Sora

J’ai découvert Sora à la fin de 2019 et j’ai adoré la plate-forme. C’est vraiment ce que les écoles recherchent pour transformer leurs bibliothèques en modèle numérique. Ils ont construit l’infrastructure. Ils ont le contenu des livres de fiction / non-fiction. Ils ont des relations avec l’éditeur.

Après avoir réfléchi aux problèmes auxquels sont confrontées les écoles de la maternelle à la 12e année, Sora pourrait être la plate-forme qui transformera le marché des manuels numériques à l’avenir. Si vous souhaitez découvrir Sora pour votre école, visitez leur site Web.

