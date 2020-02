Soros et Zuckerberg à couteaux tirés sur la question de Trump

La campagne électorale ardente américaine qui voit Trump prêt à être reconduit pour le poste de président des États-Unis d’Amérique, est de plus en plus combattue avec les médias sociaux: le protagoniste incontesté de Facebook de Zuckerberg, accusé ces derniers jours de favoriser Trump au détriment de ses opposants politiques. Pour le déclarer, le magnat George Soros qui accuse Zuckerberg d’avoir contribué de manière suspecte à la visibilité de Trump, cachant la réalité de ses fautes politiques. L’explosion de Soros, un entrepreneur américain d’origine hongroise et activiste et partisan du mouvement libéral américain, a été recueillie dans une lettre publiée par le Financial Times où le politicien réaffirme l’incapacité de Facebook à être super partes en ce moment délicat. En particulier, il fait référence à toutes ces publicités, politisées et avec des références claires à la campagne électorale de Trump, que le réseau social devrait rejeter et publier à la place. Une sorte de silence électoral qui, selon Soros, sera respecté jusqu’à la fin des élections, le 4 novembre 2020, sous peine de révocation de Zuckerberg en tant que contrôleur Facebook. Hier encore, ce dernier avait exprimé son opinion sur la question à partir des pages du même journal. Selon lui, l’inexistence d’un règlement est la raison pour laquelle un réseau social comme celui-ci, surtout s’il est à la portée de Facebook, a du mal à gérer une énorme quantité d’informations qui filtrent sans trop «d’enjeux»: en particulier Zuckerberg affirme que en matière d’élections, de contenu préjudiciable, de respect de la vie privée et de portabilité des données, la naissance d’une législation adéquate visant à sauvegarder son contenu est vitale.