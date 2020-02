Sortie du film d’ouverture de Final Fantasy 7 Remake

La cinématique d’ouverture pour le très attendu Final Fantasy 7 Remake est arrivé, gracieuseté de Square Enix, et c’est à la fois nostalgique et impressionnant pour les fans de longue date de la franchise. Ce remake à partir du sol du titre PlayStation classique est celui que les fans attendent depuis très longtemps pour voir se réaliser après la première annonce du jeu lors de la conférence de presse de la PlayStation E3 2015. Cela a peut-être pris près de cinq ans depuis son annonce, mais le projet est maintenant dans ses dernières étapes de développement – apparemment prêt à arriver en exclusivité PS4 chronométrée le 10 avril 2020.

En effet, Square Enix a procédé à la sortie du jeu avec une attitude “ à toute vapeur ”, montrant récemment une bande-annonce qui a réintroduit Red 13 avec son nouveau look amélioré. Les fans ont également eu droit à une œuvre d’art qui a recréé une scène emblématique de Final Fantasy 7 original, de sorte que la tendance à bombarder les fans avec quelque chose de nouveau à regarder devait se poursuivre; cue la cinématique d’ouverture susmentionnée pour Final Fantasy 7 Remake.

La bande-annonce a été publiée sur la page YouTube officielle de Final Fantasy, où elle présente le cadre familier de Midgar et de plusieurs des principaux héros que l’histoire du jeu suit. En vérité, le film d’ouverture est une formidable vitrine de l’avancement de la technologie depuis l’arrivée de Final Fantasy 7 original sur PS1 en 1997. De plus, il est difficile de ne pas être absolument abasourdi par l’apparition de Cloud Strife à la fin de la cinématique.

Alors que Final Fantasy 7 Remake restera une exclusivité PlayStation 4 au lancement, les fans sur d’autres consoles ne doivent pas trop s’inquiéter – car la période d’exclusivité expirera officiellement le 10 avril 2021. Cela le configure probablement pour re-faire ses débuts le prochain -gen consoles (comme la Xbox Series X de Microsoft) et place FF7R dans un accord similaire à Crash Bandicoot N-Sane Trilogy, qui est arrivé sur Nintendo Switch et Xbox One environ un an après sa sortie sur PS4.

Étant donné qu’il s’agit de la première entrée d’une trilogie présumée de jeux FF7, il est difficile de dire combien de fois encore les joueurs Xbox et Nintendo resteront en attente – et cela suppose que Square peut même porter Final Fantasy 7 Remake sur Switch. Pour l’instant, cependant, les fans se concentrent naturellement sur la mise à disposition de la version PS4 du jeu dans un peu plus d’un mois et il est difficile de leur en vouloir.

Final Fantasy 7 Remake arrive sur PlayStation 4 le 10 avril 2020.

