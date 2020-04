Sortis du jeu de balle, les entraîneurs vont en ligne pour enseigner les compétences et aider le combat COVID-19 de Fred Hutch – .

Tanner Swanson, un entraîneur attrapant avec les Yankees de New York, qui a grandi à Roslyn, Wash., Et une fois entraîné à l’Université de Washington. (Photo gracieuseté de Tanner Swanson / MLB)

Tanner Swanson était à une semaine de commencer sa première saison complète dans les ligues majeures en tant que membre du personnel d’entraîneurs des Yankees de New York. Alors que la pandémie de COVID-19 atteignait les États-Unis, elle a annulé le début du baseball et de presque tous les autres sports et a renvoyé Swanson chez lui à Roslyn, Washington.

Non content de rester assis alors que d’autres ont trouvé des moyens de mettre leurs compétences et leur énergie au service de la lutte contre les coronavirus, Swanson a décidé de soutenir ceux qui étaient enracinés dans ce combat. Il a récemment contribué au lancement de «Coaches vs. COVID», un effort de collecte de fonds au niveau local dans lequel divers entraîneurs de baseball organisent des webinaires de développement professionnel en échange de dons qui vont aider le Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle et son travail de prévention et de traitement COVID-19. .

“Je pense que beaucoup de gens éprouvent ce sentiment d’impuissance où vous êtes mis en quarantaine dans la maison et il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour avoir un impact positif sur ce qui se passe autour de nous”, a déclaré Swanson par téléphone cette semaine depuis Roslyn, à l’est de Seattle, où il se réfugie avec sa femme et ses deux enfants. «Cela semblait être une façon de le faire, s’appuyant sur des amis et des ressources dans toute l’industrie et essayant vraiment d’inspirer d’autres personnes à faire de même.»

Beaucoup d’entraîneurs essaient de comprendre comment ils peuvent utiliser ce temps et faire quelque chose de positif. Ça a été ma motivation et je pense que ça résonne.

Ancien joueur de la Central Washington University, Swanson est rapidement passé à l’entraînement hors du collège et a passé cinq ans à l’Université de Washington, 2011-16. Il a ensuite travaillé pour les Twins du Minnesota pendant deux ans avant de décrocher un poste d’entraîneur de rattrapage avec les Yankees, où il supervise tous les aspects de ce poste pour l’équipe et son système agricole.

À l’UW, Swanson a noué des relations durables avec d’autres entraîneurs qui ont des racines dans le Nord-Ouest et ont accédé à des postes d’entraîneur de la Major League. Et c’est là qu’il a découvert pour la première fois le travail de Fred Hutch, grâce à son affiliation à l’université.

Il est devenu encore plus proche de l’institution lorsque sa sœur suivait des traitements pour le cancer du sein. Elle est décédée il y a un an, et Swanson savait où il voulait diriger son attention lorsqu’il cherchait un moyen d’aider ce printemps – Fred Hutch se sentait personnel.

Les participants au webinaire sont encouragés à faire un don de 10 $ à 25 $ par session, tous les profits étant versés à Fred Hutch, et le mouvement se développe à mesure que Swanson construit une plus grande équipe d’amis et de collègues intéressés à animer des sessions.

«J’ai été époustouflé par l’intérêt, principalement de la part d’entraîneurs professionnels de l’industrie qui voulaient soutenir la mission et participer à des événements et organiser leur propre événement», a déclaré Swanson. «Beaucoup d’entraîneurs essaient de comprendre comment ils peuvent utiliser ce temps et faire quelque chose de positif. Ça a été ma motivation et je pense que ça résonne. “

Découvrez des images de certaines des sessions, partagées sur Twitter par un entraîneur de softball LSU:

Profitant de chaque occasion pour s’améliorer pendant cet arrêt! @tannerswanson laissant tomber des connaissances de capture de qualité! Recevoir sur tout. #WorkWhileWeWait pic.twitter.com/ikosOz1sr8

– Lindsay Leftwich (@ LLefty18) 4 avril 2020

# coachesvscovid19 a été le point culminant de l’arrêt jusqu’à présent! Le jeu sur le terrain avec @ BillyBallTime7 était ridiculement bon! Des connaissances données gratuitement et une tonne d’argent collectée. De mieux en mieux tous les jours. #WorkWhileWeWait pic.twitter.com/0130ACU4uL

– Lindsay Leftwich (@ LLefty18) 5 avril 2020

@coachferg et ses garçons @twins préparent des serious sérieux pour #CoachesVsCovid. Donner d’excellentes informations sur le coaching du frappeur complet. Apparemment, vous avez besoin d’une barbe et d’un bec plat pour passer du temps avec eux, mais je suis reconnaissant d’apprendre! #WorkWhileWeWait #GeauxTigers pic.twitter.com/tNqHtBWhhd

– Lindsay Leftwich (@ LLefty18) 8 avril 2020

Assis devant un ordinateur portable à son domicile le week-end dernier, Swanson a dirigé une session via l’application de collaboration Zoom sur la capture qui a attiré un public de bonne taille et a permis de recueillir 1 200 $.

Billy Boyer, un coordonnateur de course de champ intérieur et de base pour les jumeaux, qui a entraîné avec Swanson à UW, a dirigé une session sur le jeu intérieur. Donegal Fergus, un autre vétéran de l’UW maintenant avec les Twins, avait 200 entraîneurs en direct en même temps dans sa session de techniques au bâton et a amassé 1 500 $.

La première base des Cubs de Chicago et l’entraîneur attrapeur Craig Driver, qui est diplômé de l’école secondaire Nathan Hale de Seattle et a joué à l’Université de Puget Sound, dirigera une séance aujourd’hui à 10 heures (heure du Pacifique).

Suivez Swanson sur Twitter pour savoir quand d’autres webinaires arriveront.

«Coaches vs. Covid» a permis d’amasser plus de 8 400 $ pour un objectif de 25 000 $. Bien que les efforts de Swanson aient attiré ses collègues entraîneurs de baseball, il a dit qu’il était ouvert aux entraîneurs qui cherchent à enseigner n’importe quel sport qui veut simplement aider la cause.

Pendant ce temps, Swanson appelle être à la maison avec sa famille pendant la crise sanitaire la «doublure argentée» dans toute l’épreuve. D’autant plus qu’il se préparait pour une saison avec les Yankees qui l’aurait tenu éloigné beaucoup plus longtemps que les affectations précédentes.

“J’ai deux jeunes enfants, donc nous organisons des dîners en famille tous les soirs et nous faisons des trucs à la maison dont, par le passé, je n’ai pas toujours pu faire partie”, a déclaré Swanson. «Je m’attendais à être loin de ma famille pendant probablement plus longtemps que jamais. Et à la place, je suis plus à la maison que je ne l’ai jamais été. “