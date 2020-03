Souhait iOS 14: Améliorations du groupe iMessage

Au cours des dernières versions d’iOS, Apple a ajouté une variété de nouvelles fonctionnalités à l’application Messages sur iPhone, dont certaines sont plus utiles que d’autres. Cependant, l’un des domaines clés qu’Apple a négligés est le groupe iMessage, et c’est quelque chose sur lequel je voudrais vraiment qu’Apple se concentre avec iOS 14 cette année.

iOS 10 était une version particulièrement importante pour l’iMessage, ajoutant des éléments tels que des jeux, des liens riches, Digital Touch, etc. iOS 12 a ajouté la prise en charge des contrôles de spam et de courrier indésirable, tandis qu’iOS 13 a ajouté la prise en charge du partage des images de profil et des noms d’affichage.

Ce sont toutes des fonctionnalités (généralement) très utiles et aident l’expérience d’Apple Messages à rivaliser avec des choses comme WhatsApp et Messenger. Cependant, un domaine semble avoir été négligé: les messages de groupe.

Il y a trois fonctionnalités principales que j’aimerais voir arriver à l’application Messages dans iOS 14 pour les fils de discussion iMessage de groupe: les confirmations de lecture, les indicateurs de frappe et Apple Cash pour les messages de groupe.

Les confirmations de lecture sont l’une des fonctionnalités d’iMessage les plus utiles pour les discussions individuelles, vous permettant de voir quand quelqu’un d’autre a lu vos messages. Pour les iMessages de groupe, Apple devrait vous permettre de voir qui dans le groupe a lu un message. Pour des raisons de simplicité d’interface, vous n’auriez même pas nécessairement besoin de voir quand quelqu’un l’a lu, juste ce qu’il a fait.

Il s’agit d’une fonctionnalité offerte par pratiquement toutes les autres plates-formes de messagerie et qui facilite la communication de groupe, en particulier lors de la planification d’un événement contenant des informations importantes.

Ensuite, nous connaissons tous les «bulles» que nous voyons dans les conversations iMessage lorsque quelqu’un d’autre tape un message. Cette fonctionnalité est cependant introuvable dans la messagerie de groupe. Pour les groupes iMessage dans iOS 14, cette fonctionnalité pourrait facilement être utile pour empêcher la diaphonie, donc si vous voyez que quelqu’un d’autre tape, attendez de voir ce qu’il a à dire avant d’envoyer votre propre message.

Et enfin et surtout: Apple Cash dans les messages de groupe. Dans l’état actuel des choses, vous pouvez utiliser Apple Cash dans les messages pour les threads individuels, mais pas pour les groupes. Le support de groupe pour Apple Cash pourrait permettre des choses comme le fractionnement d’une facture, par exemple. Mettez simplement le total dans le groupe et tout le monde participe via Apple Pay.

Pour Apple, la concurrence dans la messagerie s’est considérablement accrue ces dernières années. Des applications comme WhatsApp, Messenger, Snapchat, Telegram et WeChat ont gagné en popularité en tant que plateformes de messagerie incroyablement populaires, indépendantes d’iMessage. Ils offrent également tous des fonctionnalités telles que les paiements de groupe, les indicateurs de saisie et la lecture des reçus.

Pendant ce temps, Google va de l’avant avec l’adoption de Rich Communication Services, ou RCS, qui est une plate-forme qui comprend de nombreuses fonctionnalités de type iMessage pour les utilisateurs d’Android. iMessage est depuis longtemps l’une des fonctionnalités les plus populaires de l’iPhone et celle qui enferme les utilisateurs dans l’écosystème Apple. Les mises à jour de la messagerie de groupe contribueraient grandement à aider iMessage à suivre la concurrence.

Ces demandes peuvent sembler évidentes, et elles ont même fait l’objet de rumeurs concernant les mises à jour iOS auparavant. Mais en fin de compte, ils n’ont pas encore fait leur chemin vers l’iPhone. J’espère que ce sera l’année où Apple ajoutera enfin des fonctionnalités de messagerie de groupe supplémentaires à iOS, mais nous devrons attendre et découvrir.

Quelles fonctionnalités voulez-vous qu’Apple ajoute avec iOS 14 cette année? Pensez-vous qu’il est enfin temps pour ces fonctionnalités de groupe iMessage dans iOS 14? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

