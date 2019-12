Souhaitez-vous payer des milliers de dollars pour un Huawei Mate X qui casse cela facilement? – .

Pour la plupart des consommateurs, l'idée d'un smartphone pliable a déjà une barrière suffisamment élevée à franchir pour les amener à en acheter un et à commencer à l'utiliser dans leur vie quotidienne. Cette barrière est simplement la nouveauté de la conception, qui représentera quelque chose entre un gratte-tête et un exemple du type de technologie geek à la pointe de la technologie qui repousse les acheteurs ordinaires. Ajoutez à cela le prix élevé que ces pliables commandent – près de 2000 $, par exemple, pour le Samsung Galaxy Fold – sans parler des rapports de problèmes de conception et de défauts, et c'est sans aucun doute suffisant pour désactiver complètement de nombreux acheteurs. Au moins pendant un certain temps, jusqu'à ce que cette nouvelle catégorie de smartphones s'améliore et fasse un meilleur travail pour s'établir.

En parlant de problèmes de conception, cela semble être au cœur d'une vidéo qui fait le tour d'un téléphone pliable Huawei Mate X qui semble avoir des problèmes d'écran similaires à ceux qui affligent le Samsung Galaxy Fold.

Si 2019 a été l'année où les smartphones pliables ont finalement commencé à devenir une chose, 2019 a également été l'année de toutes sortes de problèmes pliables – des versions retardées aux conceptions problématiques et aux rapports sur les appareils pliables coûteux qui se sont cassés et se sont transformés en presse-papiers coûteux. Comme celui-ci:

Une théorie qui circule est que ce Mate X en particulier – avec son écran clignotant, cassé et complètement inutilisable – peut avoir vu de la poussière ou des débris se retrouver sous l'écran. Semblable à ce qui est arrivé à certaines des premières unités Galaxy Fold qui ont causé tellement de problèmes que Samsung a décidé de retarder son lancement de plusieurs mois. Le problème ici est cependant aggravé par le fait que, contrairement au Galaxy Fold repliable vers l'intérieur (qui ferme l'écran comme un livre), l'écran principal du Mate X reste exposé à l'extérieur de l'appareil lorsqu'il est plié, ce qui signifie plus de possibilités de rayer et endommager l'appareil.

Que le problème soit dû à la faute de l'utilisateur ou à une sorte de défaut de conception sous-jacent, comme nous l'avons dit, voir des choses comme celle-ci éloignera certainement de nombreux consommateurs ordinaires des appareils pliables pendant un certain temps. Une fois le prix baissé, et à mesure que la durabilité de ces téléphones s'améliore, c'est une autre histoire.

Source de l'image: ROMAN PILIPEY / EPA-EFE / Shutterstock

