SoulCalibur 6 fait ses débuts sur la première séquence du personnage invité DLC Haohmaru

Le prochain personnage invité de SoulCalibur VI, Haohmaru de Samurai Shodown, a été annoncé en août 2019. Il est l’un des quatre nouveaux personnages à rejoindre le jeu dans cette saison DLC, mais jusqu’à présent, nous n’avions vu aucune séquence de l’épéiste en action.

Maintenant, une première bande-annonce pour Haohmaru a été publiée, montrant les samouraïs coupant à travers HeCiro, le fidèle SoulCalibur. Les images ci-dessous nous donnent une idée de la façon dont Haohmaru s’intégrera dans le monde du jeu de combat de Namco Bandai.

Le personnage devrait rejoindre le jeu au “printemps”, bien qu’une date de sortie spécifique n’ait pas été fixée au-delà. Le SoulCalibur World Tour 2020 est actuellement en cours, ayant débuté à Tokyo le week-end du 25-26 janvier.

La série SoulCalibur n’est pas étrangère aux combattants invités – les invités précédents incluent Link de The Legend of Zelda (SoulCalibur II sur GameCube), Dark Vador (SoulCalibur IV sur PS3), Ezio d’Assassin’s Creed (SoulCalibur V) et Geralt of Rivia (SoulCalibur VI au lancement).

SoulCalibur VI a reçu un 8/10 dans notre critique, et le critique Tamoor Hussain l’a félicité pour être facile d’accès et difficile à maîtriser. “Comme tous les meilleurs titres du genre, il a une faible barrière à l’entrée et un plafond de compétences élevé. Pour ceux qui cherchent à entrer dans quelques jeux avec des amis, il est accueillant et immédiatement agréable. Pour ceux qui s’engagent à labourer les profondeurs de ses systèmes pour préparez le tournoi, il a beaucoup à déballer et à comprendre. “

