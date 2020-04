SoundCloud a une nouvelle façon d’aider les utilisateurs à soutenir les musiciens

Les musiciens qui comptent sur la vente de billets de concert pendant cette période sont probablement beaucoup trop optimistes. Les spectacles du monde entier ont été annulés, laissant les groupes et les artistes sans aucun gain possible. Heureusement, des plateformes comme bandcamp et SoundCloud ils ont atténué le coup.

Soundcloud essaie d’aider les artistes à surmonter cette période difficile

SoundCoud permet aux musiciens d’ajouter un bouton à leurs pages de profil qui se connecte à des services comme PayPal, Bandcamp e Patreon, afin que les fans puissent les soutenir directement à partir de là. SoundCloud recommande aux artistes de toujours tenir les fans informés de ce qu’ils font grâce à l’argent qui leur a été donné, du shopping à la production musicale. La fonction sera disponible indéfiniment.

Le bouton apparaît bien en bleu au-dessus de la biographie de l’utilisateur, il est donc peu probable que les fans le manquent. Au-dessus du bouton, certains textes précisent que cette initiative vise à soutenir ceux qui rencontrent des difficultés lors de la pandémie de coronavirus: «Le virus COVID-19 a eu un impact sur la communauté créative du monde entier. Montrez votre soutien à vos créateurs préférés. ” Cette stratégie pourrait être efficace car les fans n’ont pas nécessairement à acheter de la musique pour soutenir leurs groupes ou artistes préférés. En d’autres termes, même s’ils possèdent déjà la musique de leurs idoles, ils peuvent toujours envoyer leur soutien. Nous espérons que les musiciens pourront profiter de cette fonctionnalité pour surmonter ces moments difficiles.