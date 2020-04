SoundCloud Keep the Music Going, 15 millions de dollars pour les auteurs

Quinze millions de dollars pour soutenir les auteurs qui, chaque jour, proposent leur contenu musical et audio au public mondial de SoundCloud, et qui contribuent, dans leur petite taille et dans la mesure du possible, à rendre cette période de crise sanitaire plus agréable.

C’est la nouvelle initiative promue par SoundCloud, l’une des plus importantes plateformes de streaming musical au monde et qui, suite à l’urgence du COVID-19, a enregistré un Augmentation de 50% du nombre d’auteurs ayant téléchargé leur contenu sur la plateforme, malgré (également) le secteur de la musique connaît une période d’incertitude, avec des pertes économiques déjà établies.

SoundCloud lance la campagne Keep The Music Going, 15 millions de dollars pour soutenir les artistes

Et c’est précisément dans ce climat d’incertitude mondiale que SoundCloud lance la campagne Keep The Music Going, qui comprend une série d’initiatives visant à soutenir les activités de ses auteurs. Plus précisément, la campagne comprend:

un Investissement de 10 millions de dollars pour aider le carrière d’artistes indépendants, et en leur donnant accès à Republier Sélectionner, qui offre une série de services professionnels aux artistes;

5 millions de dollars pour le ssoutien promotionnel de tous les auteurs, qui pourra ainsi obtenir plus de jeux sur SoundCloud et obtenir une plus grande chance de visibilité. A partir de maintenant et tout au long de l’année, la plateforme garantira un accès gratuit à ses archives promouvoir: les artistes auront l’opportunité de promouvoir leurs chansons originales sur SoundCloud en les taguant simplement avec le hashtag #GetMorePlays;

la création du nouveau service marketing et distribution Repost, disponible pour tous les artistes, sans aucun seuil d’entrée. Repost propose une série d’artistes indépendants qui souhaitent booster leur carrière services professionnels de marketing et de monétisation, en plus de fonctionnalités de déploiement avancées;

enfin, la mise en œuvre d’un nouveau bouton sur le profil de chaque auteur, grâce auquel l’artiste pourra recevoir un soutien financier directement de leurs fans.