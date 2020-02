SoundCloud pour iPhone et iPad s’intègre désormais à l’application Fichiers, les téléchargements Android à venir plus tard

Cette semaine, SoundCloud propose aux utilisateurs de télécharger des pistes directement dans son application iOS sur iPhone et iPad. La nouvelle fonctionnalité comprend également la possibilité de télécharger des illustrations d’album et plus encore.

SoundCloud a partagé les nouvelles dans un article de blog:

Si votre EP vient de passer le test de voiture avec vos amis ou si vous avez récupéré votre piste mixte et maîtrisée en faisant des courses – maintenant, vous n’avez plus à attendre pour partager votre travail avec le monde. Parce qu’à partir d’aujourd’hui, vous pouvez télécharger sur SoundCloud directement depuis votre téléphone. Cette fonctionnalité sera déployée cette semaine sur la dernière version de l’application mobile de SoundCloud sur iOS; Android sera bientôt disponible, alors revenez.

La nouvelle fonctionnalité tire parti de l’intégration avec l’application Fichiers sur iOS et iPadOS pour importer et télécharger de nouvelles pistes.

La fonctionnalité se déploie cette semaine pour iOS, alors revenez dans l’application si vous ne voyez pas encore l’option. Et le support Android “sera bientôt disponible”.

Voici comment télécharger des pistes depuis l’application SoundCloud sur iPhone et iPad:

Dans l’application iOS, appuyez sur la flèche pointant vers le haut en haut à droite de votre écran d’accueil.

Sélectionnez n’importe quel fichier audio depuis votre téléphone (téléchargez des fichiers HD sans perte comme FLAC, WAV, ALAC ou AIFF pour une meilleure qualité audio).

Assurez-vous que vos métadonnées sont correctes ou ajoutez des illustrations, un nouveau titre, un ou des genres et une description sur place, et choisissez si vous voulez que votre piste soit publique ou privée.

Appuyez sur enregistrer (en haut à droite).

Dirigez-vous vers votre profil pour voir votre piste nouvellement téléchargée. 🎉

Ensuite, envoyez à Instagram Stories, envoyez un SMS à vos amis, lancez-le, le tout depuis la paume de votre main.

SoundCloud pour iPhone et iPad est téléchargeable gratuitement sur l’App Store.

