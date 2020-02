Source lève 2,5 millions de dollars pour étendre sa plateforme de conception commerciale à l’échelle nationale – .

Un échantillon des échantillons que les clients peuvent découvrir via Source. (Photo source)

Une startup de Portland, en Oregon, qui développe des outils en ligne pour les architectes et les designers vient de clôturer une levée de fonds de 2,5 millions de dollars pour porter sa plateforme au niveau national.

Source, rebaptisée Krowdsourced, est passée de quatre à quinze employés et a régulièrement ajouté des clients depuis son lancement en 2018. L’argent frais permettra à Source de s’étendre à travers le pays, ouvrant de nouveaux emplacements physiques et élargissant la portée de sa plate-forme numérique.

Les fondatrices Co-Op, Rogue Venture Partners, Rogue Women’s Fund, Revolution’s Rise of the Rest Seed Fund, MetaProp et des investisseurs providentiels ont participé à la ronde. À ce jour, Source a levé un total de 3,7 millions de dollars.

Les architectes et les concepteurs peuvent rechercher des produits spécifiques sur Source à l’aide de filtres, par exemple si un article peut être nettoyé avec de l’eau de Javel – un must pour les hôpitaux – et pour des produits respectueux de l’environnement. Ensuite, ils peuvent commander des échantillons, qui les connectent automatiquement aux commerciaux locaux.

Le site couvre les produits utilisés à l’intérieur et à l’extérieur de la construction commerciale, y compris les carreaux, la peinture, le tapis, la brique, le revêtement, le verre, les comptoirs et les armoires. Source travaille avec plus de 200 cabinets d’architecture et de design dans l’ouest des États-Unis.

Avant le dernier cycle de collecte de fonds, Source était disponible pour les clients de Washington, Idaho, Hawaï, Alaska et Colorado. La société prévoit de se développer aux États-Unis d’ici la fin de l’année. Source a également un emplacement physique à Portland où les clients peuvent consulter des échantillons.

Nicole Schmidt, à gauche, PDG et fondatrice de Source, avec la cliente Brittney Herrera de HBx Studio. (Photo source)

La PDG de Source, Nicole Schmidt, a une longue histoire en design d’intérieur pour les espaces commerciaux. Dans un Spotlight de démarrage . 2019, elle s’est qualifiée d ‘«entrepreneur accidentelle».

“J’étais une représentante des ventes faisant mes mises à jour régulières dans une vieille bibliothèque de matériaux poussiéreux quand une boîte de pierre est littéralement tombée sur moi”, avait-elle déclaré à l’époque. «Après m’être relevé, j’ai réalisé que c’est ainsi que l’industrie prenait des décisions qui affectaient 5% du PIB américain chaque année. On pourrait dire que j’ai été littéralement frappé par la tête avec l’idée qu’il devrait y avoir un endroit avec des informations sur les produits et les fabricants sur les matériaux de construction qui soit transparent et accessible à tous dans l’industrie. »