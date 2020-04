Southern Charm & # 039; s Naomie Olindo & # 039; Embarrassed & # 039; Elle est allée au zoo de Doc Antle

Charme du SudNaomie Olindo s’excuse publiquement après qu’une photo d’elle au zoo de Doc Antle – présentée dans les docuseries Netflix populaires Tiger King – soit apparue en ligne.

Olindo, une expatriée française de 27 ans vivant à Charleston, est apparue pour la première fois sur Southern Charm au cours de la troisième saison parce qu’elle sortait avec sa co-star Craig Conover, mais sa personnalité ardente a gagné une place permanente dans la série depuis. Olindo est parfois impliquée dans la controverse ou le drame entourant ses acteurs, mais cette fois-ci, le drame est un peu plus … sauvage, impliquant le Myrtle Beach Safari qui a été présenté dans la récente série à succès de Netflix, Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. .

La semaine dernière, le compte Instagram @brandsbybravo a partagé des captures d’écran de photos d’Olindo et de son petit ami Metul Shah au zoo de Doc Antle à Myrtle Beach (via @commentsbycelebs). Les fans ont rapidement critiqué Olindo, mais elle en a profité pour clarifier la situation en écrivant “nous sommes tellement gênés, croyez-moi” à un fan qui a appelé Bravo pour avoir Olindo dans leur émission après cela. “Nous n’avions aucune idée de la profondeur de la manipulation et de la gravité d’une situation dans cet endroit”, explique la personnalité de Bravo, admettant que “nous avons également fait une erreur en ce sens que nous n’avons pas fait nos recherches avant de partir”. À la lumière des informations qui ont été révélées sur Antle et ses installations, Olindo dit qu’ils ont “d’énormes regrets” à l’idée de partir, et à l’époque elle “ne se rendait pas compte que je faisais plus de mal que de bien en soutenant cet endroit”. Olindo a également ajouté qu’elle se sent “assez stupide” et dit que la situation est “assez déchirante”. Consultez le post complet ci-dessous:

L’heure exacte à laquelle les photos ont été prises n’est pas claire, mais la plupart des fans reconnaissent que même si Olindo a fait une erreur en allant au safari en premier lieu, elle ne voulait clairement pas de mal et en a pris la responsabilité. Les docuseries Tiger King ont mis en lumière les installations de Doc Antle et soulevé beaucoup de questions sur Doc Antle lui-même. Il n’y a aucun moyen qu’Olindo ait pu savoir les mauvais traitements infligés aux animaux dans les coulisses au moment de son départ.

Le contrecoup de cette indiscrétion semble avoir été minimisé par la réponse rapide d’Olindo et ne devrait pas avoir d’effet sur la participation d’Olindo à la septième saison de Southern Charm, malgré le commentateur d’origine appelant Bravo à lui trouver un remplaçant. Le sort de Charme du Sud était dans les airs depuis un certain temps, mais Bravo a récemment confirmé qu’il reviendrait pour la saison 7 et vise une première à la fin de 2020 après plus d’un an de pause.

