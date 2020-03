Southwest, Frontier et JetBlue proposent des vols incroyablement bon marché en ce moment – .

Si vous êtes un voyageur qui ne craint pas le risque d’exposition au coronavirus, ou peut-être que vous essayez de vous précipiter chez vous pour conclure votre voyage ou que vous devez voler dans le ciel amical pour toute autre raison, les compagnies aériennes sont désespérées pour votre entreprise maintenant. De plus, beaucoup d’entre eux gèrent actuellement des offres incroyables.

JetBlue, Southwest Airlines et Frontier Airlines font actuellement partie des transporteurs qui réduisent les prix des tarifs, car l’industrie du voyage a du mal à faire face à l’effondrement de la demande en raison des craintes liées aux coronavirus.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Dans le sillage de l’adresse du bureau ovale du président Trump mercredi soir annonçant une interdiction de voyager en Europe qui entrera en vigueur vendredi à minuit, vous seriez pardonné de supposer que tout le monde est en train de se cacher et que les gens sont trop nerveux pour voyager à cause de la propagation du coronavirus.

Concernant spécifiquement le discours de Trump, les États-Unis se préparent à mettre en œuvre une interdiction de voyager de l’Europe aux États-Unis par des ressortissants étrangers. En général, l’industrie du voyage est particulièrement touchée en ce moment, car les gens ont trop peur de voyager de peur de contracter le virus. Cependant, il y a peut-être encore beaucoup d’entre vous qui veulent voyager ou qui pourraient avoir besoin – par exemple, de se précipiter chez eux. Cela dit, plusieurs grandes compagnies aériennes ont réduit les prix jusqu’à maintenant, de sorte que les vols bon marché sont particulièrement abondants en ce moment de transporteurs comme Southwest, JetBlue et Frontier.

JetBlue

JetBlue a en fait prolongé une vente flash qui devait expirer mercredi soir pour une journée de plus (vous avez maintenant jusqu’à la fin de la journée aujourd’hui, jeudi). Les vols sont aussi bas que 39 $ aller simple, et vous pouvez en savoir plus sur la page des offres de JetBlue ici.

Selon les conditions de la vente, vous devez réserver votre vol avant 23h59. heure de l’Est ce soir. La vente couvre les voyages qui auront lieu du 18 mars au 18 juin, et il y a plusieurs dates d’interdiction à connaître (du 8 avril au 23 avril et du 21 mai au 25 mai). Ce n’est que le tarif le plus bas disponible (Blue Basic, sinon Blue) qui est en vente, et il existe des restrictions de jour de la semaine, des fenêtres de voyage et des dates d’interdiction différentes ou supplémentaires qui peuvent s’appliquer et varier selon l’itinéraire.

Sud-ouest

Southwest Airlines, quant à elle, organise également une grande vente qui expire ce soir – à 23 h 59. Temps Pacifique. Avec celui-ci, vous pouvez trouver des tarifs aussi bas que 49 $ aller simple, et la page de vente pour vérifier plus de détails est disponible ici. Les points forts à savoir:

Vous devez réserver votre vol au moins 14 jours à l’avance et les tarifs ne sont pas remboursables. Les voyages continentaux aux États-Unis sont valables du 24 mars au 6 juin, tandis que les voyages inter-îles à Hawaï sont valables du 31 mars au 20 mai. Les voyages à destination et en provenance de San Juan, à Porto Rico, sont valables du 14 avril au 14 mai 2020 et les voyages internationaux est valide du 14 avril au 14 mai.

Frontière

Frontier Airlines est une autre qui essaie de séduire les voyageurs particulièrement durement, et une façon de le faire est de renoncer aux frais de modification / annulation pour les nouvelles réservations jusqu’à la fin de ce mois.

Si vous vous rendez sur le site Web de Frontier aujourd’hui, vous devriez être accueilli par une invite vous informant que 2 millions de sièges sont en vente en ce moment, avec des prix réduits jusqu’à 90%. La date limite pour acheter des billets est 23 h 59. Heure de l’Est le 16 mars, et cette vente ne vous permettra de voyager jusqu’au 22 avril que le samedi ou à tout moment entre le lundi et le jeudi. Vous devez réserver votre voyage au moins trois jours à l’avance et les dates d’interdiction suivantes s’appliquent: les 2, 4 et 11 avril.

La remise de 90% s’applique au tarif de base uniquement, et non aux frais ou taxes, et nécessite un achat sur FlyFrontier.com en utilisant le code promo SAVE90.

Source de l’image: Steve Helber / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.