Soyez le premier à posséder les nouveaux écouteurs sans fil véritables autonettoyants de LG

Après avoir fait leurs débuts aux États-Unis au CES 2020 plus tôt cette semaine, les nouveaux véritables écouteurs sans fil autonettoyants de LG – le LG Tone Free – sont enfin en vente aux États-Unis pour 200 $ (environ 153 £, 289 AU $).

Si vous voulez être le premier à obtenir une paire, vous devrez les acheter directement auprès de LG. Mais si vous pouvez attendre un autre jour, vous pourrez les acheter auprès d’autres détaillants.

Alors, quel est le problème avec l’auto-nettoyage? Le LG Tone Free utilise la lumière UV à l’intérieur du boîtier du casque pour désinfecter les écouteurs entre les utilisations, tuant les bactéries et les germes – bien que la qualité d’un travail ne soit pas totalement claire.

Cela dit, même si vous pensez que la fonction de destruction des germes est un peu gadget, ils sont un ensemble décent de bourgeons en termes de performances: ils ont été construits en partenariat avec Meridian Audio et utilisent un diaphragme composite dans le haut-parleur qui, selon LG au moins, produit de la clarté dans les plages hautes, moyennes et basses.

Le garder propre

Selon les spécifications répertoriées sur la page produit du LG Tone Free, vous devriez être en mesure d’extraire environ six heures d’autonomie des écouteurs entre les charges et le boîtier lui-même offre 15 heures d’autonomie supplémentaires – ce qui est impressionnant compte tenu du fait que la destruction des germes La lumière LED UV à l’intérieur du boîtier reste allumée lorsque les écouteurs sont en charge.

Ni la page du produit ni LG lui-même n’ont dit quoi que ce soit sur la désactivation de la lumière LED UV pour augmenter la durée de vie de la batterie du boîtier – mais c’est quelque chose que nous essaierons lorsque nous aurons les écouteurs pour examen plus tard ce mois-ci.

