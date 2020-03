Soyez récompensé en restant loin des appareils numériques tout en apprenant de la maison ou du campus

Il est difficile pour la génération Z de s’éloigner de leurs smartphones car la distraction numérique est en hausse, mais une start-up basée à Dubaï a mis au point des moyens innovants pour engager les élèves dans les activités en classe et à la maison maintenant, en raison du coronavirus (Covid -19), pour se concentrer davantage sur leurs études plutôt que sur leurs appareils numériques.

C’est une tâche draconienne d’interdire les téléphones portables sur le campus et à la maison, mais Lock & Stock vise à sensibiliser le public à la dépendance et à récompenser les étudiants pour leur éloignement de leurs appareils numériques.

La devise de Lock & Stock est “gagner des points tout en apprenant” et tout étudiant avec un smartphone peut télécharger l’application et commencer à l’utiliser.

Hussain Ali Asgar, copropriétaire et directeur marketing de Lock & Stock, a déclaré à TechRadar Middle East que des études du monde entier montrent que les étudiants passent un quart de leur temps sur des appareils numériques pendant les heures de classe pour des activités sans rapport avec l’université ou les universitaires, principalement la messagerie texte, e -mailing, navigation sur le Web, vérification des réseaux sociaux et même jeux.

«Il est facile de le forcer dans les écoles, mais il n’est pas impossible pour un professeur dans une université de vérifier qui fait attention ou non dans une classe lorsque vous avez de nombreux étudiants», a-t-il déclaré.

Les partenaires de Lock & Stock, étudiants à l’époque, ont commencé à réfléchir à un moyen de mettre fin à cela et à ce qui obligerait les étudiants à ranger leurs téléphones.

«Nous avons réduit nos idées à deux choses – la première est de l’argent car les étudiants ont un budget et donc les cadeaux ou les offres sont toujours les bienvenus, la deuxième est que toute personne diplômée d’une école ou étudiant dans une université a toujours besoin d’une sorte de stage ou d’emploi pour commencer. ,” il a dit.

«Nous avons commencé à discuter avec des marques pour nous associer et nous aider à inciter les élèves à rester loin de leurs téléphones en classe».

Maintenant que les écoles et les universités sont fermées, il a déclaré que les étudiants, quelle que soit leur classe, pouvaient étudier depuis leur domicile en verrouillant leurs appareils et gagner des points, de la même manière que sur le campus, à partir de la semaine prochaine.

Marques mondiales à bord

Lorsque Lock & Stock a été lancé en 2017, ils comptaient 24 marques et proposaient 29 offres, mais maintenant, ils ont plus de 350 marques mondiales dans les secteurs de la mode, de l’alimentation, du divertissement et du bien-être en proposant plus de 500 offres à près de 43000 étudiants.

Sur les 43 000 étudiants, 41 000 étudiants viennent des Émirats arabes unis et les autres des pays du Conseil de coopération du Golfe et de l’Inde.

Après s’être connecté via l’application, Asgar a déclaré que les étudiants peuvent gagner des points en éteignant leurs appareils et être récompensés.

Un étudiant peut gagner un point pour verrouiller ses appareils toutes les trois minutes.

De plus, les étudiants peuvent également obtenir leur candidature à l’université nationale au début de l’année et bénéficier d’une réduction supplémentaire des frais.

«Pour postuler à une bourse universitaire, un étudiant a besoin de 100 points et l’exonération des frais dépend de l’université. Dans certaines universités, jusqu’à 35% des frais sont annulés grâce aux points gagnés sur notre plateforme », a déclaré Asgar.

Pour gamifier l’expérience, il a déclaré qu’ils avaient un tableau de bord sur l’application pour que les étudiants puissent s’affronter.

Cependant, il a déclaré que les étudiants ne pouvaient pas tricher en verrouillant leur téléphone via l’application lorsqu’ils ne sont pas dans la classe car l’application suit l’emplacement de l’utilisateur et est programmée pour fonctionner sur les campus universitaires et collégiaux.

Meilleure performance académique

En plus de deux ans, Asgar a déclaré que l’application avait cumulé 153 années de temps total passées hors ligne par nos étudiants combinés et avait permis d’améliorer les niveaux de fréquentation et les meilleures performances académiques des étudiants.

“Lock & Stock est pour les étudiants et par les étudiants, nous avons donc laissé les parents et les enseignants hors de l’application pour l’instant, mais à l’avenir, nous pensons inclure les parents et les enseignants afin que les enseignants puissent récompenser un élève s’il donne une bonne réponse. ,” il a dit.

Cependant, il a déclaré qu’il n’y avait pas de moyen absolu de surveiller les étudiants à la maison et que le mécanisme de verrouillage fonctionne pendant les heures de classe, entre 8h et 15h pour les élèves et entre 8h et 18h pour les étudiants.

Les étudiants ne peuvent pas éteindre leurs appareils au-delà des heures spécifiées et gagner des points.

Asgar a déclaré que les marchés stratégiques pour eux étaient le CCG, suivi par l’Inde et le Pakistan.

«Notre mission pour 2020 est de consolider notre place sur les marchés stratégiques avant l’entrée de qui que ce soit. Nous avons amputé des membres de la famille environ 150 000 $ en 2017, mais nos intentions sont d’entrer sur les marchés stratégiques dans une approche mesurée, de gagner du terrain et de chercher ensuite à collecter plus d’argent après six à huit mois », a-t-il déclaré.

Comment fonctionne l’application

Un étudiant doit s’inscrire et fournir des informations personnelles et l’institut auquel il appartient. La start-up a des écoles, des universités et des établissements universitaires géo-clôturés aux Émirats arabes unis et lorsqu’un étudiant entre sur le campus, l’application détectera leur emplacement et, grâce à cela, le mécanisme de verrouillage fonctionne.Utilise l’API Google Maps pour surveiller les étudiants. est disponible en téléchargement sur les magasins Google et Apple.Regroupé avec environ 400 universités à travers le monde, dont 21 des Émirats arabes unis, pour offrir des bourses aux étudiants par des remises sur les frais.Plateforme d’emplois disponible dans laquelle les entreprises publient des emplois sur leur plate-forme et recruter des stagiaires à partir de la plateforme.