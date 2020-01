Space Force vole à travers la flak après avoir dévoilé des uniformes dans des tons terreux – .

L’US Space Force met sa propre étiquette sur ce qui ressemble à un uniforme de camouflage forestier standard. (Photo de la Force spatiale américaine via Twitter)

Vendredi dernier, la US Space Force a dévoilé son uniforme – et a défendu sa déclaration de mode contre les critiques de Twitter selon lesquelles le schéma de couleurs de camouflage aurait dû être plus spacieux.

Moins d’un mois après la création de la sixième branche des forces armées américaines, la Force spatiale a dévoilé l’uniforme utilitaire dans un tweet, affirmant que la plaque signalétique du service et le patch du US Space Command ont «atterri au Pentagone». L’uniforme seront probablement portés par des milliers de membres de la Force spatiale dans l’exercice de leurs fonctions, surveillant les ressources spatiales américaines à partir d’installations au sol dans le monde entier.

L’uniforme a reçu des critiques élogieuses d’autres services armés. “C’est hors de ce monde!”, A tweeté la marine américaine. Mais Twitter n’a pas tardé à comprendre que le look aux tons boisés n’était pas tout à fait hors de ce monde. “Pourquoi avons-nous besoin de camouflage dans l’espace?”, A demandé le PDG de Voyager Space Holdings, Dylan Taylor. La star de “Star Wars” Mark Hamill a tweeté: “Han le portait mieux.” (Faites une recherche sur Twitter pour “Space Force” plus “camo” pour beaucoup, beaucoup plus.)

Mais les gens derrière le compte Twitter de la Force spatiale ont mis en place une solide défense. “Les opérateurs spatiaux sont sur le terrain, sur Terre, travaillent avec des partenaires communs comme @usairforce et @USArmy, utilisant donc leur uniforme”, ont-ils expliqué. Ils ont également souligné qu’ils économisaient de l’argent en adaptant les uniformes existants plutôt qu’en créant un nouvel ensemble de ratés étoilés. Quant à la comparaison “Star Wars” de Hamill, la Force spatiale a appuyé son hashtag: #MayTheSpaceForceBeWithYou.