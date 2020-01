Space Grunts 2, Draw Chilly et Chamber

Bienvenue dans le tour d’horizon des nouveaux jeux Android qui ont été mis en ligne sur le Play Store ou que nous avons repérés la semaine précédente. Aujourd’hui, j’ai la suite des fantastiques Space Grunts roguelike d’Orange Pixel, un jeu de collection original des créateurs de Peace, Death, et un jeu de plateforme roguelike axé sur l’exploration qui contient un thème monochromatique intéressant. Alors sans plus tarder, voici les jeux Android les plus notables sortis durant la semaine du 13 janvier 2020.

Jeux

Space Grunts 2

Couverture de la police Android: Space Grunts 2 est un roguelike amusant basé sur une carte d’OrangePixel, maintenant disponible pour 3,99 $

Space Grunts 2 est un délicieux roguelike à base de cartes d’OrangePixel, un studio qui a accumulé une bibliothèque de jeux Android de qualité. Étant donné que Space Grunts 2 sert de suite, il convient de garder à l’esprit que les mécanismes basés sur les cartes sont nouveaux, remplaçant l’ancien système de butin du titre d’origine. Heureusement, la collecte et l’utilisation de vos cartes offrent un moyen beaucoup plus robuste de vaincre vos ennemis. Donc vraiment, Space Grunts 2 sert de suite polie qui apporte également quelque chose de nouveau à la table, et c’est un plaisir à jouer. C’est mon jeu préféré cette semaine.

Monétisation: 3,99 $ / aucune annonce / aucun IAP

DRAW CHILLY

Draw Chilly vient des mêmes personnes qui ont créé Peace, Death, un jeu d’arcade qui joue de manière similaire au puzzle politique Papers, Please. Draw Chilly est une bête totalement différente, bien que l’humour décalé soit toujours très présent. Le but de cette version est d’employer un tas de mécaniciens maniant des clés afin qu’ils puissent combattre un tas de singes. Pour ce faire, vous devrez développer une ville tout en aidant votre équipe à se renforcer. Le jeu est également disponible sur Steam depuis novembre dernier, donc si vous souhaitez consulter quelques critiques d’utilisateurs existants, vous pouvez le faire sur le site de Valve.

Monétisation: 1,99 $ / pas de publicité / pas de PAI

CHAMBRE

Chamber est un jeu de plateforme roguelike axé sur l’exploration qui contient des niveaux générés aléatoirement pour assurer une tonne de rejouabilité dans un jeu qui joue beaucoup comme un Metroidvania. Le thème monochromatique est probablement la première chose que les gens remarqueront à propos de cette version, qui est assez unique mais n’ajoute pas vraiment grand-chose au gameplay. Pourtant, malgré l’absence de couleur du titre, c’est un excellent jeu de plateforme qui vaut le prix demandé.

Monétisation: 2,49 $ / pas de publicité / pas de PAI

Somnium

À première vue, Somnium peut ne pas ressembler à grand-chose, mais cette hypothèse ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. Si vous aimez les jeux de plateforme difficiles comme Super Meat Boy ou VVVVVV, alors vous devriez absolument vérifier Somnium. Chaque niveau est fabriqué à la main, il n’y a donc pas de génération procédurale ici, ce qui signifie que tout le jeu a été conçu avec un but, et ce but est de défier les joueurs avec un jeu de plateforme minimal difficile et totalement gratuit.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Match City

Match City est une nouvelle version construite autour du même mécanisme de correspondance fatigué que nous avons tous dû supporter depuis la popularité du jeu de correspondance Threes. Heureusement, il y a aussi un aspect de construction de ville dans cette version, où vous combinerez des bâtiments pour en créer de nouveaux afin de faire croître votre ville. Bien que je ne puisse pas dire que je suis un fan des mécanismes familiers du titre, il s’agit à tout le moins d’un jeu de correspondance qui offre quelque chose de plus que simplement faire correspondre des objets les uns aux autres ad nauseam.

Monétisation: gratuit / sans publicité / sans IAP

Destiny of Khando: Action Platformer 2D

Destiny of Khando est un jeu de plateforme d’action 2D qui propose de l’art basé sur des pixels, 50 niveaux artisanaux qui s’étendent sur cinq mondes différents, cinq combats de boss difficiles et des contrôles de qualité. Les contrôles sont particulièrement importants car c’est un jeu qui nécessite de la précision. Dans l’ensemble, il s’agit d’un jeu de plateforme basé sur les pixels compétent qui est un plaisir à jouer, et il a l’air bien pendant que vous le faites.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 1,49 $

Paintball Graffiti

Paintball Graffiti n’est que cela, un jeu où vous lancerez des balles de peinture sur des pochoirs pour créer des images colorées de logos et d’art familiers. Tout comme l’acte réel de peindre des graffitis, vous utiliserez des pochoirs dans ce jeu pour créer les différentes sections de chaque image, en changeant les couleurs lors du changement d’un pochoir afin que chaque couleur de chaque image soit représentée. Bien que je ne puisse pas dire que l’acte de peindre des graffitis dans ce jeu est si amusant après les premières minutes, je suppose que le thème des graffitis est quelque peu intéressant.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAPs 2,99 $ pièce

Bol rétro

Retro Bowl est clairement un jeu de football qui vise un look nostalgique qui rappelle de bons souvenirs de la série Tecmo Bowl. La configuration est étrangement similaire, d’autant plus que vous jouerez sur un champ vertical identique. Donc, si vous recherchez le rétro des jeux de football rétro pour votre appareil Android, Retro Bowl est un choix solide cette semaine.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 3,49 $

Mineblast !!

Mineblast est un jeu de plateforme 2D agréable qui présente des environnements et une physique entièrement destructibles. Non seulement ce mécanisme joue un rôle important dans votre progression à travers les étapes du jeu, mais c’est également une fonctionnalité astucieuse à exploiter pour rechercher des secrets cachés. Donc, si vous êtes le genre de personne qui aime les jeux de plates-formes ainsi que les jeux qui récompensent l’exploration, vous devriez certainement consulter Mineblast cette semaine.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 3,99 $

Ma femme zombie

My Zombie Wife est une version à accès anticipé qui ressemble beaucoup à un jeu inactif, mais là encore, ce que le jeu mobile ne fait pas. Je suppose qu’il y a quelques mécanismes dans ce titre qui le séparent de la boucle de jeu inactive standard, mais essentiellement vous passerez votre temps à cliquer sur l’écran pour collecter des devises qui pourront ensuite être utilisées pour débloquer des objets de collection. Bien que je ne puisse dire quoi que ce soit me semble intéressant, je suppose qu’il y a encore du plaisir à avoir avec le thème maladroit et le gameplay stupide.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 29,99 $

Dream League Soccer 2020

Dream League Soccer 2020 est un nouveau jeu de football qui s’adresse aux fans de FIFPro, grâce au fait que ce titre propose plus de 3500 joueurs sous licence FIFPro. Je suppose que c’est vraiment le seul choix pour la plupart des développeurs car je suis sûr que la licence FIFA est exponentiellement beaucoup plus chère. Le mode carrière nécessite une connexion Internet, mais au-delà, les commandes et les graphiques de ce match de football sont tous à la hauteur. Bien sûr, comme tous les jeux de sport sous licence, les IAP de cette version ne sont pas si bons.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 49,99 $

RPG Miden Tower

Le RPG Miden Tower est le dernier RPG de Kemco à recevoir une traduction en anglais, et comme tous les autres RPG du développeur, il s’agit également d’une version payante qui contient également un tas d’achats intégrés. On pourrait penser qu’après tant d’années, le développeur pourrait enfin consacrer un peu de temps à la création d’un jeu profond et engageant qui n’est pas si peu monétisé, mais je suppose que Kemco est parfaitement heureux de pomper un RPG générique après l’autre au lieu de faire des jeux des gens se souviendront.

Monétisation: 8,99 $ / contient des annonces / IAP de 0,99 $ à 49,99 $

Chevaliers fantômes de trèfle noir

Black Clover Phantom Knights est la dernière version de Bandai Namco, et c’est essentiellement un jeu de gacha avec un thème anime sous licence. Comme vous vous en doutez, vous devrez constituer une équipe, puis affronter vos ennemis. Après tout, c’est un RPG stratégique, donc tout est au tour par tour, et chaque match se jouera sur une grille. Après cela, vous pouvez vous attendre à trouver les mêmes systèmes de menus alambiqués qui ont tendance à apparaître dans des titres similaires. Donc, si vous aimez les menus encombrés, les notifications constantes et une histoire inutile, je ne vois aucune raison pour laquelle ce jeu de gacha est pire que tout le reste. À tout le moins, la marque Black Clover devrait attirer plus de quelques utilisateurs.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 79,99 $

MINImax Tinyverse

MINImax Tinyverse est un jeu de stratégie gratuit qui est passé de Steam à Android cette semaine, et il est toujours payant pour gagner, c’est donc quelque chose à considérer. Il s’agit essentiellement d’un jeu de tower defense compétitif, mieux connu sous le nom de clone de Clash Royale. Bien sûr, l’art dans ce titre est beaucoup plus frappant que tout ce que vous obtiendriez dans Clash Royale, donc je suppose que c’est un tirage solide. Pourtant, je ne peux pas ignorer le fait que c’est encore une autre nouvelle version qui offre plus du même gameplay fatigué que nous avons tous vu auparavant.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Arknights

Arknights est un jeu de gacha de tower defense qui contient un thème anime. Ses graphismes sont en effet époustouflants, bien que le gameplay offre exactement ce que vous attendez. Il y a des systèmes sur des systèmes sur des systèmes pour garder une trace, des notifications constantes, et bien sûr, un tas de caractères qui doivent être collectés pour avancer correctement. Il semblerait que les fans de gacha soient déjà amoureux du titre, mais pour moi, je ne vois pas grand-chose qui différencie cette version de la pléthore de jeux gacha déjà disponibles sur le Play Store.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Extraordinary Ones est la dernière version de NetEase Games, et c’est un MOBA 5v5 gratuit, car pourquoi ne le serait-il pas? Idéalement, il s’agit d’un MOBA au rythme rapide parfait pour les sessions de jeu courtes, mais bien sûr, il est monétisé aussi mal que tous les autres MOBA mobiles aujourd’hui. Jusqu’à présent, de nombreux utilisateurs signalent un décalage du serveur, en plus des rapports indiquant que le jeu plante souvent. Je suppose que c’est à prévoir pour une nouvelle version, mais ce serait bien si les développeurs pouvaient comprendre ces choses avant la sortie, vous savez, puisque c’est leur travail. Bien sûr, si le développeur ne s’inquiète même pas de la qualité du jeu à la première impression, je suppose que c’est un indice qu’il ne pense pas beaucoup à ses clients non plus.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Lapins timides

Shy Bunnies est une version à accès anticipé de Noodlecake Studios, et c’est un combattant multijoueur loufoque où vous vous battrez à mort en piétinant la tête de la compétition. Les graphismes sont clairement adorables et le gameplay compétitif peut être amusant, d’autant plus qu’il y a quatre modes de jeu distincts pour jouer. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une version bêta actuellement en cours de test, de sorte que des bugs peuvent apparaître au fur et à mesure que vous jouez.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Warface: Global Operations – FPS Action Shooter

Warface: Global Operations est le dernier jeu de tir à atterrir sur le Play Store, et comme vous vous en doutez, il est rempli d’achats intégrés. La première chose à noter est que les commandes sont maladroites, grâce au tir automatique intégré au jeu. Cela signifie que lorsque vous restez immobile, votre arme suivra tout ennemi qui se rapprochera suffisamment, et vous devrez donc continuellement travailler contre cela pour essayer de garder le contrôle de votre arme. Donc, même si vous ignorez les styles fades de cette version, vous ne pouvez ignorer les contrôles indésirables.

Monétisation: gratuit / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Échecs automatiques pour Heroes Infinity

Vous devez juste aimer la façon dont il y a encore des gens qui pensent qu’ils vont devenir riches en copiant des jeux réussis. Si vous n’avez pas prêté attention aux tendances actuelles, vous n’avez peut-être pas remarqué que chaque développeur et leur mère travaillent sur une sorte de jeu d’échecs automatique, un genre déjà en train de perdre de la vitesse, et pourtant les clones continuent d’affluer. Auto Chess for Heroes Infinity est, bien sûr, un de ces clones, et mieux encore, son développeur pense que c’est une bonne idée de lister le jeu pour 0,99 $ afin qu’ils puissent le mettre en vente en continu, une astuce bon marché pour un placement préféré sur le jeu. Boutique. Alors oui, vous avez été averti, restez à l’écart de celui-ci, d’autant plus qu’il existe déjà de bien meilleurs jeux d’échecs automatiques.

Monétisation: 0,99 $ / contient des publicités / IAP de 0,99 $ à 99,99 $

Vallée de la Fable

Fable Valley est l’un des MMORPG les plus récents à arriver sur le Play Store, et comme vous pouvez le voir, il contient un thème anime mignon. Malheureusement, il semblerait que les performances soient un problème, de nombreux utilisateurs étant confrontés à des retards partout. Ensuite, il y a la monétisation du titre à considérer, ce qui n’est pas génial, et en plus, le texte du jeu se déplace si vite qu’il n’est pas très facile de lire une bulle entière avant de disparaître. Dans l’ensemble, c’est un MMO décalé qui ne fait pas grand-chose pour se démarquer de la foule, donc à moins que vous ne prévoyiez de jouer gratuitement, vous pouvez probablement sauter celui-ci.

Monétisation: gratuit / sans publicité / IAP de 0,99 $ à 104,99 $

